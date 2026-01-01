Fragen können aber natürlich nicht nur im Zusammenhang mit der Bildungspartnerschaft und ihren originären Produkten auftreten. Für konkrete Programmfragen z.B. zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Lohn und Gehalt oder den Steuerprogrammen gibt es eigene Kanäle, über die Sie Ihr Anliegen platzieren können.

Hilfe zur Selbsthilfe

DATEV hat seit mehreren Jahren das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ intensiv ausgebaut. Unter dem ?-Symbol werden Ihnen in den Anwendungen situativ Hilfecenter-Dokumente, Klick-Tutorials oder der Aufruf von Hilfe-Bots angeboten. Diese Kombination von Hilfe-Angeboten am Ort der Programm-Nutzung ist ein herausragendes Merkmal von DATEV-Unterstützung.

Natürlich können Sie das Hilfe-Center auch Plattform-/Programmunabhängig einfach über www.datev.de/hilfe aufrufen. Dank Produktfilter können Sie Ihre Suchergebnisse zielführend einschränken.