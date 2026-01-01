Bedeutung für Sie als Rechnungsempfänger für von DATEV bezogene kostenpflichtige Leistungen
Sie erhalten von uns die DATEV-Rechnung für Ihre Bildungspartner-/Dozentennummer seit der Januar-Rechnung 2025 nicht mehr auf Papier, sondern ausschließlich elektronisch im ZUGFeRD-Format. Dies bedeutet, Sie erhalten Ihre Rechnung als PDF-Dokument im gewohnten DATEV-Layout mit anhängendem strukturiertem Datensatz. Die elektronische DATEV-Rechnung erfüllt bereits heute die gesetzlichen Regelungen, die sich aus dem Wachstumschancengesetz ergeben.
Ihr Feedback ist erforderlich
Sie haben die Wahl:Als Zustellwege stehen E-Mail oder DATEV Rechnungsdaten online zur Verfügung:
- Umstieg auf E-Mail (unverschlüsselt)
Wenn Sie den Zustellweg Ihrer DATEV-Rechnung auf E-Mail (unverschlüsselt) ändern möchten, haben wir ein Formular für Sie bereitgestellt. Den Formularaufruf finden Sie am Ende der Seite.
- Umstieg auf DATEV Rechnungsdaten online (verschlüsseltes Online-Portal)
Über die Service-Anwendung DATEV Rechnungsdaten online können Sie selbst festlegen, dass Sie die Rechnung zukünftig nur noch online (über DATEV Rechnungsdaten online) erhalten möchten.
Empfehlung
Bitte teilen Sie uns mit, welche Variante Sie wünschen. Haben Sie keinen elektronischen Zustellweg gewählt, wird Ihre Rechnung im Online-Portal Rechnungsdaten online bereitgestellt. Eine Änderung des Zustellweges ist jedoch jederzeit möglich.
Seit 2020 sind die Serviceanwendungen online inkl. der Teilanwendung Rechnungsdaten online für Bildungspartner in Verbindung mit DATEV SmartLogin / DATEV mIDentity nutzbar. In Verbindung mit der allgemeinen Produktportfolioentwicklung bei DATEV empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Thema SmartLogin und den Serviceanwendungen online zu beschäftigen.