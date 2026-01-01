Mit der Zustimmung des Bundesrats zum Wachstumschancengesetz ist es offiziell: Der Empfang von E-Rechnungen ist seit 1. Januar 2025 grundsätzlich verpflichtend.

Das hat auch für Bildungspartner als Empfänger von kostenpflichtigen DATEV-Leistungen entsprechende Konsequenzen.