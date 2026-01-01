Vorteile
Mit den Weiterbildungsbescheinigungen schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie können Ihren Lernenden zum einen mit wenig Aufwand eine professionell gestaltete Bescheinigung für die Bewerbungsunterlagen aushändigen. Zweitens wird Ihr Name außerdem unübersehbar bei den Arbeitgebern positioniert, die die Bewerbungsunterlagen erhalten und die immer auf der Suche nach praxisnah qualifiziertem Nachwuchs sind.
Weiterbildungsbescheinigungen in DATEV MyMarketing
Unsere Weiterbildungsbescheinigungen sind schnell und einfach anpassbar. Im Folgenden ein paar Tipps, damit Sie zügig durchstarten können.
Sofern noch nicht geschehen, beantragen Sie zunächst Ihren Zugang über unseren DATEV Shop. Anschließend schicken wir Ihnen persönliche Zugangsdaten zu. Mit Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse und dem von uns zugesendeten Kennwort melden Sie sich bitte über DATEV MyMarketing an.
Tipps & Tricks
- Logo und Unterschriften hinterlegen
Nach der erfolgreichen Anmeldung können Sie als Unterrichtende Adressen, zentrale Unterschrifts-Dateien und das Logo Ihrer Bildungseinrichtung in den Templates hinterlegen. Klicken Sie dazu auf Mein Konto (oben rechts) und wählen Sie Unternehmensdaten, um die genannten Bereiche mit Ihren gewünschten Inhalten zu füllen.
- Finden der Weiterbildungsbescheinigungen
Klicken Sie auf Produkte (oben links) und wählen Sie „Bescheinigungen für Weiterbildung“. Hier können Sie die gewünschten Bescheinigungen für die entsprechende Weiterbildung auswählen. Nutzen Sie hierfür die Filtermöglichkeit für das gewünschte Themengebiet und suchen Sie sich das Produkt heraus. Nun können Sie das Profil auswählen und beliebig abspeichern.
- Bearbeitung der Weiterbildungsbescheinigungen:
Gehen Sie weiter über „Jetzt individualisieren“. Ihnen wird das Template für die Teilnahmebestätigung mit Mustertext angezeigt. Die von Ihnen erstellten Profilangaben (siehe 1.) wurden bereits automatisch in die Vorlage übernommen. Ihnen wird das Template für die Teilnahmebestätigung mit Mustertext angezeigt. Die von Ihnen erstellten Profilangaben (siehe 1.) wurden bereits automatisch in die Vorlage übernommen.
- Serienbrieffunktion nutzen
- In den seltensten Fällen müssen Sie nur für eine einzige Person eine Weiterbildungsbescheinigung ausstellen. Häufig sind Bescheinigungen in Klassenstärken erforderlich.
- Mit der Serienbrieffunktion wird es einfach: Bearbeiten Sie zunächst die Felder, die bei allen Empfängern identisch sein sollen. Diese sind in der Regel die Pflichtfelder wie z. B. Zeitraum und Name der Veranstaltung, der Ort und das Datum sowie der Name des Ausstellers.
- Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Themengebiete individuell zu verändern. Als Mustertext hinterlegt sind die schulbaren Inhalte des dem Template zugrunde liegenden Lehrmittels. Dank Modularität der Lehrmittel haben Sie aber gegebenenfalls nur einen Teil der Inhalte bearbeitet. Sie sind völlig frei in der Anpassung der Texte.
- Nun schlägt die Stunde der Serienbrieffunktion (oben Mitte): Sie müssen nur eine Excel-Datei mit Anrede (optional), Vorname und Nachname Ihrer Lernenden hochladen und die Funktion „Dokumente generieren“ nutzen.
- Per Knopfdruck wird für jeden Teilnehmenden aus der Liste eine Bescheinigung erstellt, die Seiten werden hinzugefügt und anschließend im Editor (rechts) angezeigt. Die erstellten Bescheinigungen stehen Ihnen nach Abschluss des Bestellvor gangs zum umgehenden Download zur Verfügung.