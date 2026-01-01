Weiterbildungsbescheinigungen in DATEV MyMarketing

Mit den Weiterbildungsbescheinigungen schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie können Ihren Lernenden zum einen mit wenig Aufwand eine professionell gestaltete Bescheinigung für die Bewerbungsunterlagen aushändigen. Zweitens wird Ihr Name außerdem unübersehbar bei den Arbeitgebern positioniert, die die Bewerbungsunterlagen erhalten und die immer auf der Suche nach praxisnah qualifiziertem Nachwuchs sind.