Digitalisierung, steigende Anforderungen an Transparenz und knappe personelle Ressourcen stellen öffentliche Einrichtungen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an praxistauglichen Lösungen und einem fachlichen Austausch über zukunftsfähige Prozesse. Genau hier setzte die neue Veranstaltungsreihe DATEVvernetzt. an.
Mit dem neuen Format hat DATEV die bisherigen Reihen „Neues aus Nürnberg“, „Tag der Kirchen“ sowie „Tag der Ver- und Entsorger“ unter einem gemeinsamen Dach gebündelt und inhaltlich weiterentwickelt. Das Ziel bestand darin, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine moderne Plattform für Information, Austausch und Vernetzung zu bieten.
Das Interesse war groß: Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die insgesamt sechs Termine, um sich über aktuelle Entwicklungen im Public Sector zu informieren und Erfahrungen mit Fachkolleginnen und -kollegen sowie DATEV-Expertinnen und -Experten auszutauschen.
Im Mittelpunkt standen die Digitalisierung und die Vorbereitung auf die Cloud-Transformation. In den Vorträgen und Gesprächen wurde erörtert, wie der Public Sector sich bereits heute darauf vorbereiten kann und wie die ersten Schritte aussehen könnten, beispielsweise mit DATEV Unternehmen online oder der E-Rechnung.
Weitere Schwerpunkte waren die Mittelbewirtschaftung, das neue Produkt DATEV Budgetverwaltung und die Veranlagung in der Cloud. Ergänzende Blitzlichter zeigten weitere Ausbaustufen des Cloud-Portfolios und verdeutlichten die zunehmende Bedeutung digitaler, vernetzter Prozesse im Public Sector. Neben den fachlichen Impulsen spielte vor allem der persönliche Austausch eine zentrale Rolle.
Mit DATEVvernetzt. ist es gelungen, die bisherigen Veranstaltungsformate weiterzuentwickeln und unter einem gemeinsamen Dach zu bündeln. Die Reihe zeigt, wie wichtig Austausch, Orientierung und praxisnahe Unterstützung auf dem Weg in eine zunehmend digitale Verwaltung sind – und bietet gleichzeitig eine Plattform, um die Zukunft des Public Sector gemeinsam zu gestalten.