Mit dem neuen Format hat DATEV die bisherigen Reihen „Neues aus Nürnberg“, „Tag der Kirchen“ sowie „Tag der Ver- und Entsorger“ unter einem gemeinsamen Dach gebündelt und inhaltlich weiterentwickelt. Das Ziel bestand darin, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine moderne Plattform für Information, Austausch und Vernetzung zu bieten.

Das Interesse war groß: Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die insgesamt sechs Termine, um sich über aktuelle Entwicklungen im Public Sector zu informieren und Erfahrungen mit Fachkolleginnen und -kollegen sowie DATEV-Expertinnen und -Experten auszutauschen.