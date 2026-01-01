Seit 60 Jahren steht DATEV für Verlässlichkeit, Partnerschaft und zukunftsorientierte Lösungen. Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um nicht nur zurückzublicken, sondern auch nach vorne zu schauen: Die neue Ausgabe von DATEV Public Sector aktuell 2026 zeigt, wie der Weg in die Cloud Schritt für Schritt gelingt. Sie erfahren, welche konkreten Mehrwerte digitale Lösungen für den Public Sector schaffen und erhalten praxisnahe Einblicke, Informationen zu aktuellen Entwicklungen und starken Partnerschaften.

Wie lassen sich Finanzprozesse medienbruchfrei und sicher gestalten?

Wie gelingt die Umsetzung der E-Rechnungspflicht praxisnah?

Und wie können datenbasierte Instrumente wie der DATEV Mittelstandsindex die Steuerung von Kommunen unterstützen?