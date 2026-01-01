Für eine durchgängig integrierte Systemlandschaft setzt der ZVME zudem auf etablierte Lösungen starker Partner: KOMMSOFT übernimmt Einkauf, Lager und Fuhrpark, die cukoo GmbH die Vollstreckung; die TELEDATA GmbH stellt DATEV PARTNERasp bereit, eine Hosting-Lösung im DATEV-Rechenzentrum. Damit entsteht eine leistungsstarke Gesamtlösung, die optimal auf die Anforderungen des ZVME zugeschnitten ist.

Gerd Hauschild, Geschäftsleiter des ZVME und Katja Krause, Kaufmännische Leiterin des ZVME bewerten den Projektverlauf positiv: „DATEV konnte uns von Anfang an überzeugen: durch ihr Branchenwissen und die Kenntnis über Verwaltungsprozesse, insbesondere auch durch die Unterstützung bei der Optimierung unserer zukünftigen Abläufe. Wir haben uns hier gut aufgehoben gefühlt. Deswegen freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“