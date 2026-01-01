Der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal, kurz ZVME, ist ein Zusammenschluss von 35 Städten und Gemeinden in Ostthüringen, die gemeinsam die kommunalen Aufgaben der Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseitigung für rund 136.000 Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe, Institutionen und Industriekunden erfüllen.
Der ZVME setzt künftig auf ein umfassendes Lösungspaket von DATEV, bestehend aus:
- DATEV Rechnungswesen kommunal
- DATEV Anlagenbuchführung
- DATEV Kostenrechnung
- DATEV Haushaltsplanung
- DATEV Kommunale Abgabe
Ergänzt wird das Portfolio durch den digitalen Rechnungsworkflow mit Belegfreigabe online comfort – ein zentraler Baustein zur Automatisierung zentraler Prozesse und Beschleunigung interner Abläufe.
Starke Partnerlösungen im Verbund
Für eine durchgängig integrierte Systemlandschaft setzt der ZVME zudem auf etablierte Lösungen starker Partner: KOMMSOFT übernimmt Einkauf, Lager und Fuhrpark, die cukoo GmbH die Vollstreckung; die TELEDATA GmbH stellt DATEV PARTNERasp bereit, eine Hosting-Lösung im DATEV-Rechenzentrum. Damit entsteht eine leistungsstarke Gesamtlösung, die optimal auf die Anforderungen des ZVME zugeschnitten ist.
Gerd Hauschild, Geschäftsleiter des ZVME und Katja Krause, Kaufmännische Leiterin des ZVME bewerten den Projektverlauf positiv: „DATEV konnte uns von Anfang an überzeugen: durch ihr Branchenwissen und die Kenntnis über Verwaltungsprozesse, insbesondere auch durch die Unterstützung bei der Optimierung unserer zukünftigen Abläufe. Wir haben uns hier gut aufgehoben gefühlt. Deswegen freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“
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