Unternehmen setzen zunehmend auf integrierte ERP-Systeme, die eine Flut von Daten generieren, verarbeiten und speichern. Die Daten sind dabei grundsätzlich verfügbar, für die Abschluss­prüfung relevant und ermöglichen eine End-to-end-Prozessbe­trachtung der zu prüfenden Einheit. Auch als Reaktion auf diesen Trend schreibt der neue ISA 315 eine Prozess- und IKS-orientier­te Prüfung vor. Schon heute ist absehbar, dass das FISG und die damit verbundene neue Haftungssituation sowie der überarbeite­te und modernisierte IT-Audit-Ansatz zu einer stärkeren Integra­tion unter Berücksichtigung der Informationstechnologie in der Abschlussprüfung führen werden. Besondere Chancen ergeben sich im Rahmen des neuen ISA 315 durch die Konkretisierung und damit auch durch die Legitimation der Anwendungsfel­der von ATT.

Durch den Einsatz moderner Analysewerkzeuge erlangt der Prüfer wert­volle Einblicke in das Unternehmen, die weit über die Finanzbuchhaltung hinausgehen. Durch den breiten Analyseansatz wird daher nicht nur das Verständnis über die zu prüfen­de Einheit sowie deren Umfeld erhöht, son­dern werden insbesondere auch die Ge­schäftsprozesse integrativ erfasst. Damit nä­hert sich der Abschlussprüfer dem prüfungstechnischen Ideal, die Prüfung transaktionsbasiert und auf vollständig erfassten Da­ten basierend auszurichten. Die tiefen Einblicke durch die Verar­beitung transaktionaler Daten mittels ATT ermöglichen es, Opti­mierungspotenziale zu identifizieren. Die Jahresabschlussprü­fung kann als klaren Mehrwert Hinweise auf mögliche Prozess- und Systemverbesserungen liefern. Dieser Mehrwert wird von den Mandanten honoriert und künftig immer öfter auch erwartet werden. Der moderne Wirtschaftsprüfer versteht sich als Daten- und Prozessexperte mit dem zusätzlichen Know-how der Rech­nungslegung beziehungsweise -prüfung.