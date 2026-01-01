Die Spezialistinnen und Spezialisten bei DATEV haben viel Routine und Know-how auf diesen Arbeitsgebieten und können Sie und Ihr Prüfungsteam sehr effizient entlasten. Es lohnt sich deshalb, Tätigkeiten rund um die Jahresabschlussprüfung an uns auszulagern. Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:

Digitale Datenanalyse – Daten in DATEV Datenprüfung importieren

Anwendern von DATEV Datenprüfung bieten wir professionelle Unterstützung beim Datenimport, bei der Datenaufbereitung und bei der Validierung aus beliebigen Hauptsystemen. Den importierten Datenbestand stellen wir Ihnen zur weiteren Bearbeitung und Analyse in DATEV Datenprüfung zur Verfügung. In einem kostenfreien Erstgespräch stimmen wir mit Ihnen die Details ab.

Information und Bestellung: DATEV Import-Service

Digitale Datenanalyse – Journalbuchungen prüfen

Unsere Datenanalysespezialisten übernehmen für Sie Import, Aufbereitung und Analyse der Journalbuchungen (Journal Entry Testing) mit DATEV Datenprüfung. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie eine PDF-Dokumentation zu den Analysen. Die Interpretation der Ergebnisse obliegt Ihnen als Wirtschaftsprüferin oder Wirtschaftsprüfer. In einem kostenfreien Erstgespräch stimmen wir mit Ihnen die Details ab.

Information und Bestellung: DATEV JET-Service

IT prüfen

Erfahrene, zertifizierte IT-Prüfer unterstützen Sie beim Prüfen der IT-Systeme Ihrer Mandanten. Geprüft werden alle Systeme, die im Unternehmen zur Rechnungslegung genutzt werden: IT-Systeme, Software, Schnittstellen, Prozesse und die für den Betrieb erforderliche Infrastruktur. Zum Prüfungsumfang gehören Finanzbuchführungs- und Archivsysteme sowie Vorsysteme, die mit den rechnungslegungsrelevanten Programmen verbunden sind. Das sind unter anderem Kassenlösungen sowie in den letzten Jahren verstärkt Lösungen von Onlineshops. Je nach Auftrag werden dabei die IDW-Prüfungsstandards 330, 860, 880, 890 und 951 angewendet.

Information und Bestellung: IT-Prüfung

Vorbereitung auf eine externe Qualitätskontrolle

Professionelle Unterstützung durch einen Steuerberater und ehemaligen Prüfungsleiter erhalten Sie bei der Qualitätssicherung. In einem Vorgespräch legt unser Experte mit Ihnen die Schwerpunkte des Auftrags fest und stimmt sie auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Ziel der Beratung ist, mögliche Schwachstellen in den Bereichen Praxisorganisation, Auftragsabwicklung und Nachschau zu identifizieren und zusammen mit Ihnen konkreten Handlungsempfehlungen zu deren Beseitigung abzuleiten.

Information und Bestellung: DATEV-Dienstleistung Abschlussprüfung: temporäre fachliche Begleitung