Weiterbildungsbescheinigungen
Wer DATEV-Lehrmittel im Unterricht einsetzt, kann mit wenigen Klicks passende Weiterbildungsbescheinigungen erstellen. Diese bestätigen die Teilnahme an einer Weiterbildung und dokumentieren die vermittelten Inhalte. Im Gegensatz zu einem Wissensnachweis oder einem DATEV-Zertifikat ist dafür keine Prüfung erforderlich.
Die Bescheinigung bietet somit eine einfache Möglichkeit, erworbene Kenntnisse zu dokumentieren und den Lernenden eine aussagekräftige Ergänzung für ihre Bewerbungsunterlagen mitzugeben.
Gleichzeitig wird Ihre Bildungseinrichtung als Anbieter der Weiterbildung sichtbar. Das stärkt die Wahrnehmung bei Kanzleien und Unternehmen, die auf der Suche nach qualifizierten Nachwuchskräften sind.
In wenigen Klicks zur professionell gestalteten Weiterbildungsbescheinigung
- Nach der Anmeldung in DATEV MyMarketing hinterlegen Sie zunächst die Daten Ihrer Bildungseinrichtung. Dazu zählen beispielsweise das Logo, die Kontaktdaten sowie Unterschriften. Diese Angaben werden anschließend automatisch in die Vorlagen übernommen.
- Anschließend wählen Sie die passende Weiterbildungsbescheinigung für Ihr Themengebiet aus und passen die Inhalte an Ihre Schulung an. Die Vorlagen enthalten bereits Vorschläge zu den behandelten Themen. Da Lehrmittel häufig modular eingesetzt werden, können Sie die vorgeschlagenen Inhalte jederzeit anpassen. Ergänzen Sie Themen, entfernen Sie nicht behandelte Inhalte oder formulieren Sie einzelne Abschnitte individuell um. Auch Angaben wie Zeitraum, Veranstaltungsname, Ort, Datum und Aussteller lassen sich flexibel bearbeiten. So entsteht eine Bescheinigung, die exakt zu Ihrer Weiterbildung passt
- Besonders praktisch ist die Serienbrieffunktion. Statt jede Bescheinigung einzeln zu erstellen, laden Sie einfach eine Excel-Datei mit den Namen Ihrer Teilnehmenden hoch. Das System erzeugt daraufhin automatisch für jede Person eine individuelle Bescheinigung, die anschließend als PDF heruntergeladen werden kann.
Anrede erforderlich?
In der Musterdatei für Empfänger (siehe Punkt 3) ist als Spalte 1 eine Anrede vorgesehen. Diese Spalte ist optional - sollten Sie keine Anredeformel für die Weiterbildungsbescheinigung nutzen wollen, lassen Sie die Spalte einfach leer.
Ein sichtbares Zeichen für Ihre Zugehörigkeit zur Bildungspartnerschaft
Neben den Weiterbildungsbescheinigungen finden Sie in DATEV MyMarketing auch das aktuelle DATEV-Bildungspartner-Label. Mit diesem Label zeigen Sie auf einen Blick, dass Ihre Einrichtung offizieller DATEV-Bildungspartner ist und DATEV-Software zu Schulungszwecken einsetzen darf.
Das schafft Vertrauen und hebt Sie von Bildungseinrichtungen ab, die nicht über diese Möglichkeit verfügen.
Das Label kann beispielsweise auf Ihrer Website, in Flyern, Broschüren oder anderen Marketingmaterialien verwendet werden.
Wenn Sie bereits eine ältere Version des Labels nutzen, tauschen Sie diese bitte gegen die aktuelle Variante aus. Mit dem Download verpflichten Sie sich gleichzeitig zur Einhaltung der geltenden Nutzungsbedingungen und Gestaltungsrichtlinien.
Hinweise
MyMarketing für Bildungspartner ist aktuell nur für Inhaber einer Bildungspartner-Nummer vorgesehen. Bitte haben Sie als Inhaber einer Dozenten-Nummer Verständnis dafür, dass Bestellungen von Ihnen nicht freigegeben werden können.