Wer DATEV-Lehrmittel im Unterricht einsetzt, kann mit wenigen Klicks passende Weiterbildungsbescheinigungen erstellen. Diese bestätigen die Teilnahme an einer Weiterbildung und dokumentieren die vermittelten Inhalte. Im Gegensatz zu einem Wissensnachweis oder einem DATEV-Zertifikat ist dafür keine Prüfung erforderlich.

Die Bescheinigung bietet somit eine einfache Möglichkeit, erworbene Kenntnisse zu dokumentieren und den Lernenden eine aussagekräftige Ergänzung für ihre Bewerbungsunterlagen mitzugeben.

Gleichzeitig wird Ihre Bildungseinrichtung als Anbieter der Weiterbildung sichtbar. Das stärkt die Wahrnehmung bei Kanzleien und Unternehmen, die auf der Suche nach qualifizierten Nachwuchskräften sind.