Schon zu Beginn beim Kennenlernen zeigte sich, mit welcher Offenheit und Neugier die Teilnehmenden angereist waren. In den ersten Gesprächen ging es schnell um mehr als Studieninhalte oder Prüfungsergebnisse. Viele berichteten von ihren Praxiserfahrungen, von Eindrücken aus Kanzleien und von ihren Vorstellungen für den eigenen Berufsweg. Dabei wurde spürbar, dass sich zahlreiche Studierende eine Zukunft in der Steuerberatung oder in angrenzenden Tätigkeitsfeldern sehr gut vorstellen können. Für die Bildungspartner ist das ein ermutigendes Signal: Der DATEV-Führerschein erreicht junge Menschen, die sich ernsthaft mit dem Berufsstand auseinandersetzen und Lust haben, dessen Entwicklung mitzugestalten.

Zum Ausklang des ersten Tages stand ein gemeinsamer Kochkurs auf dem Programm. Dass der Abend gut ankam, war deutlich zu merken: Der Kochkurs wurde von vielen als einer der schönsten Momente der Veranstaltung wahrgenommen