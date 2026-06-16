Würdigung besonderer Leistungen
Am 15. und 16. Juni 2026 durften wir in Nürnberg die 20 besten Absolventinnen und Absolventen des DATEV-Führerscheins begrüßen, die sich durch herausragende Leistungen für die „Ehrung der Besten“ qualifiziert hatten. Die geehrten Studierenden kamen unter anderem von der TH Nürnberg, der TH Augsburg, der TH Deggendorf, der Universität Wuppertal, der Hochschule Worms, der TH Köln, der Dualen Hochschule Sachsen, der Hochschule München, der LMU München sowie der Hochschule Ansbach.
Die Veranstaltung bot den passenden Rahmen, um diese Leistung sichtbar zu würdigen und zugleich mit den Studierenden über ihre Erfahrungen, Erwartungen und beruflichen Perspektiven ins Gespräch zu kommen.
Auf der Agenda: Austausch, Einblicke und Zukunftsthemen
Schon zu Beginn beim Kennenlernen zeigte sich, mit welcher Offenheit und Neugier die Teilnehmenden angereist waren. In den ersten Gesprächen ging es schnell um mehr als Studieninhalte oder Prüfungsergebnisse. Viele berichteten von ihren Praxiserfahrungen, von Eindrücken aus Kanzleien und von ihren Vorstellungen für den eigenen Berufsweg. Dabei wurde spürbar, dass sich zahlreiche Studierende eine Zukunft in der Steuerberatung oder in angrenzenden Tätigkeitsfeldern sehr gut vorstellen können. Für die Bildungspartner ist das ein ermutigendes Signal: Der DATEV-Führerschein erreicht junge Menschen, die sich ernsthaft mit dem Berufsstand auseinandersetzen und Lust haben, dessen Entwicklung mitzugestalten.
Zum Ausklang des ersten Tages stand ein gemeinsamer Kochkurs auf dem Programm. Dass der Abend gut ankam, war deutlich zu merken: Der Kochkurs wurde von vielen als einer der schönsten Momente der Veranstaltung wahrgenommen
Inspirierende Vorträge von erfahrenen Referierenden
Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung waren die Vorträge und Impulse unserer Referentinnen und Referenten. Sie griffen aktuelle Entwicklungen der Branche auf, eröffneten neue Perspektiven auf berufliche Wege und gaben den Studierenden Gelegenheit, einen Blick über den Studienalltag hinaus zu werfen.
- Künstliche Intelligenz in der Praxis: Simon Reitner zeigte auf, welche Auswirkungen KI auf die Arbeitswelt und die steuerberatende Branche hat.
- Veränderungen in Kanzleien: Dominik Metzger (EvoluTax GmbH) sprach über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in modernen Kanzleien.
- Gründungsberatung: Andrea Senft und David Hartung vermittelten Einblicke in ein spannendes Tätigkeitsfeld mit vielfältigen Perspektiven.
- Impulsvortrag: Dr. Robert Helbig regte mit seinen Gedanken zu persönlicher Entwicklung und den Veränderungen der Arbeitswelt dazu an, den eigenen Karriereweg aus neuen Blickwinkeln zu betrachten.
- DATEV-Bildungspartnerschaft: Stefan Beyer gab Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen DATEV und den Hochschulen sowie in die Angebote für Studierende.
Feierliche Urkundenübergabe
Den feierlichen Abschluss bildete die Urkundenverleihung durch Dr. Robert Helbig am zweiten Veranstaltungstag. Mit der Auszeichnung wurden die hervorragenden Leistungen der Absolventinnen und Absolventen noch einmal ausdrücklich gewürdigt. Zugleich machte die Ehrung sichtbar, wie viel Potenzial in diesen Nachwuchskräften steckt. Viele von ihnen bringen bereits heute eine bemerkenswerte fachliche Neugier, Praxisnähe und Bereitschaft mit, Verantwortung für ihren weiteren Weg zu übernehmen.
Rund um ein voller Erfolg
Für die DATEV Bildungspartnerschaft war die Ehrung der Besten erneut ein eindrucksvoller Blick auf die Studierenden unserer Bildungspartner. Sie zeigte, wie viel Motivation und Zukunftsinteresse in den jungen Menschen stecken, die sich mit dem DATEV-Führerschein auf praxisrelevante Themen vorbereiten. Die Veranstaltung wurde zudem von Studierenden der DATEV im Rahmen des Studierenden-Netzwerks mitorganisiert und begleitet. Dadurch entstand ein Austausch auf Augenhöhe, der von den Teilnehmenden sehr geschätzt wurde. Vielleicht finden sich unter den Teilnehmenden der nächsten Ehrung bereits Talente aus Ihren aktuellen Vorlesungen. Wir freuen uns darauf, auch künftig herausragende Leistungen gemeinsam sichtbar zu machen.