DATEV: Über welche Informationskanäle halten Sie sich über Aktuelles aus der Bildungspartnerschaft auf dem Laufenden und welche Endgeräte nutzen Sie dafür?

Steffen Ismer (SI): Ich habe oft persönlichen Kontakt zur DATEV-Bildungspartnerschaft. Die individualisierten Informationen mittels Partner-E-Mail helfen mir, auf dem Laufenden zu bleiben. Daneben lese ich regelmäßig das BILDUNGSforum. Über Themen im größeren DATEV-Kontext informier ich mich über Facebook und YouTube. Dabei nutze ich verschiedene Endgeräte, also sowohl einen PC als auch ein Smartphone und ein Tablet.

Ralf Hundertmark (RH): Ich finde das Informationsangebot und die Kommunikation in der Bildungspartnerschaft auch sehr gut aufgebaut. Die Kontaktraten sind gut ausbalanciert und die Informationen sind mittlerweile dank des Internets stets aktuell und über verschiedene Endgeräte abrufbar. Wenn es hier Kritik gibt, dann an der gelegentlichen Warteschleife in der Hotline, wenn gerade ein akutes Problem drängt.

DATEV: Coronabedingt haben wir Online-Veranstaltungen ins Leben gerufen, zum Beispiel das Format „Info Update“. Wie stehen Sie zu diesen Angeboten und ist das eine Austauschform, an der Sie teilnehmen würden?

SI/RH: Wir als Dozenten besuchen solche Veranstaltungen und finden sie gut. Sie sind das I-Tüpfelchen für den gegenseitigen Austausch. Schließlich sind wir als Dozierende ein Stück weit von DATEV abhängig, da hilft es ungemein, wenn man miteinander ins Gespräch kommen kann..Kritik und Anregungen.

RH: Man müsste dazu auch die Mitglieder von DATEV befragen, ob die Qualität der Mitarbeitenden gestiegen ist. Ich sehe, das Zertifikat ist eine „Fleißprüfung“, aber sie bildet nicht die geforderten Fertigkeiten in der Praxis ab. Es kommt durchaus vor, dass Teilnehmende mit sehr gutem Ergebnis im Zertifikat sich in Praxis dennoch schwertaten. Die Inhalte sollten noch stärker auf die Bedürfnisse der Berufspraxis angepasst werden.

DATEV: Herr Ismer, Herr Hundertmark, vielen Dank bis hierhin. Zum Schluss würden wir uns noch über Kritik und Anregungen zur Bildungspartnerschaft freuen. Und wie bewerten Sie Ihre Zufriedenheit mit der Bildungspartnerschaft auf einer Skala von Null (sehr schlecht) bis Zehn (sehr gut).

SI: Ich würde eine 9,5 vergeben. Ein kleiner Kritikpunkt ist der Erscheinungstermin der Lehrmittel. Die Neuauflagen werden verhältnismäßig spät veröffentlicht. Oft höre ich von meinen Teilnehmenden dann die Frage, warum sie im März noch Lohnabrechnungen für das Vorjahr machen müssen.

RH: Ich vergebe eine glatte 9.

DATEV: Lieber Herr Ismer, lieber Herr Hundertmark, wir danken Ihnen für das Gespräch!