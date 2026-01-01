Vorstellung der Dozenten
DATEV: Sehr geehrter Herr Ismer, sehr geehrter Herr Hundertmark. Schön, dass es geklappt hat und Sie sich die Zeit für ein gemeinsames Gespräch mit uns genommen haben. Zum Einstieg: Wie lange sind sie denn schon in der Bildungspartnerschaft? An welchen Instituten und in welchen Fachbereichen sind Sie tätig?
Steffen Ismer (SI): Ich habe extra nachgesehen: Ich bin seit 08.05.2006 in der DATEV-Bildungspartnerschaft. Kennengelernt habe ich die Bildungspartnerschaft bei einer Exkursion zu DATEV in Nürnberg im Rahmen eines DATEV-Kurses. Während der Mittagspause in der Kantine hörte ich einige Mitarbeiter:innen über die Partnerschaft sprechen, klinkte mich ein und nach und nach wurde die Zusammenarbeit enger.
Meine Fachbereiche sind Finanzbuchführung und Lohn. Ich habe bisher Schulungen für Kanzleien und Unternehmen durchgeführt, war an Hochschulen im Bereich DATEV tätig und unterrichte DATEV an freien Bildungseinrichtungen und Volkshochschulen.
Ralf Hundertmark (RH): Auf den Tag genau kann ich es nicht sagen, aber in der Bildungspartnerschaft bin ich seit 30 Jahren. Ich unterrichte in erster Linie Rechnungswesen an der VHS Treptow-Köpenick in Berlin. Es hilft, sich auf ein Programm zu fokussieren, um dieses gut zu beherrschen und die durchaus tiefgehenden Fragen der Lernenden zu den Programmen beantworten zu können.
DATEV Software online
DATEV: Nutzen Sie DATEV Software online und was sind Ihre Erfahrungen damit?
Steffen Ismer (SI): Ich nutze DATEV Software online quasi tagtäglich für meine Kurse in Rechnungswesen und Lohn.
Ralf Hundertmark (RH): Ich nutze DATEV Software online auch regelmäßig für Kurse in Finanzbuchführung, Jahresabschluss und auch Anlagenbuchführung. Diese Art der Softwarenutzung bringt nicht die Probleme der lokalen Installation mit sich was Wartung und Zugriff betrifft. Nur das Drucken auf DATEV Software online ist ein wenig kompliziert und die Schaltfläche zum Abmelden dürfte größer sein. Wenn weitere Schwierigkeiten auftreten, bietet DATEV aber immer Unterstützung, so dass ich mit DATEV Software online sehr zufrieden bin.
DATEV Zertifizierungen online
DATEV: Haben Sie Erfahrung als Anbieter der Zertifikate DATEV-Anwender Finanzbuchführung oder DATEV-Anwender Lohn und Gehalt?
Steffen Ismer (SI): Natürlich biete ich die Zertifikate in meiner Funktion als Dozent den Lernenden an. Von Zertifikaten an sich halte ich persönlich allerdings gar nicht so viel. Aus Arbeitgebersicht finde ich es sinnvoller, die Bewerber:innen direkt Belege buchen zu lassen, um die Fähigkeiten zu testen. Das würde ich mir für die Prüfung zu den DATEV-Zertifikaten auch wünschen und dafür weniger Multiple-Choice-Aufgaben.
Ralf Hundertmark (RH): Die Idee, im Sinne der DATEV-Mitglieder eine qualifizierte Prüfung anzubieten, finde ich gut. Dennoch würde auch ich den Schwerpunkt lieber auf praktischen Aufgaben sehen. Daneben entstehen in der Beratung manchmal Unklarheiten bezüglich des Begriffs, da auch andere Institute „Zertifikate“ vergeben. In einer Umfrage unter 200 Teilnehmer:innen eines DATEV-Zertifikat-Kurses, bei der uns 150 Antworten vorliegen, haben wir erfahren, dass bei 40 Prozent der Befragten das Zertifikat eine Rolle für die Einstellung gespielt hat. Meine Empfehlung für Lernende wäre daher, zunächst einen DATEV-Kurs zu machen und anschließend zu entscheiden, ob zusätzlich noch das DATEV-Zertifikat nötig ist. Schließlich ist das ja auch eine preisliche Frage.
DATEV: Sehen Sie am Ende einen Vorteil des DATEV-Zertifikats im Vergleich zu Zertifikaten anderer Anbieter, vor allem denen von Bildungseinrichtungen?
SI: Ja, schon. DATEV ist halt ein Name und das Zertifikat gewissermaßen das „Krönchen“.
RH: Man müsste dazu auch die Mitglieder von DATEV befragen, ob die Qualität der Mitarbeitenden gestiegen ist. Ich sehe, das Zertifikat ist eine „Fleißprüfung“, aber sie bildet nicht die geforderten Fertigkeiten in der Praxis ab. Es kommt durchaus vor, dass Teilnehmende mit sehr gutem Ergebnis im Zertifikat sich in Praxis dennoch schwertaten. Die Inhalte sollten noch stärker auf die Bedürfnisse der Berufspraxis angepasst werden.
Informationen und Medien der Bildungspartnerschaft
DATEV: Über welche Informationskanäle halten Sie sich über Aktuelles aus der Bildungspartnerschaft auf dem Laufenden und welche Endgeräte nutzen Sie dafür?
Steffen Ismer (SI): Ich habe oft persönlichen Kontakt zur DATEV-Bildungspartnerschaft. Die individualisierten Informationen mittels Partner-E-Mail helfen mir, auf dem Laufenden zu bleiben. Daneben lese ich regelmäßig das BILDUNGSforum. Über Themen im größeren DATEV-Kontext informier ich mich über Facebook und YouTube. Dabei nutze ich verschiedene Endgeräte, also sowohl einen PC als auch ein Smartphone und ein Tablet.
Ralf Hundertmark (RH): Ich finde das Informationsangebot und die Kommunikation in der Bildungspartnerschaft auch sehr gut aufgebaut. Die Kontaktraten sind gut ausbalanciert und die Informationen sind mittlerweile dank des Internets stets aktuell und über verschiedene Endgeräte abrufbar. Wenn es hier Kritik gibt, dann an der gelegentlichen Warteschleife in der Hotline, wenn gerade ein akutes Problem drängt.
DATEV: Coronabedingt haben wir Online-Veranstaltungen ins Leben gerufen, zum Beispiel das Format „Info Update“. Wie stehen Sie zu diesen Angeboten und ist das eine Austauschform, an der Sie teilnehmen würden?
SI/RH: Wir als Dozenten besuchen solche Veranstaltungen und finden sie gut. Sie sind das I-Tüpfelchen für den gegenseitigen Austausch. Schließlich sind wir als Dozierende ein Stück weit von DATEV abhängig, da hilft es ungemein, wenn man miteinander ins Gespräch kommen kann..Kritik und Anregungen.
RH: Man müsste dazu auch die Mitglieder von DATEV befragen, ob die Qualität der Mitarbeitenden gestiegen ist. Ich sehe, das Zertifikat ist eine „Fleißprüfung“, aber sie bildet nicht die geforderten Fertigkeiten in der Praxis ab. Es kommt durchaus vor, dass Teilnehmende mit sehr gutem Ergebnis im Zertifikat sich in Praxis dennoch schwertaten. Die Inhalte sollten noch stärker auf die Bedürfnisse der Berufspraxis angepasst werden.
DATEV: Herr Ismer, Herr Hundertmark, vielen Dank bis hierhin. Zum Schluss würden wir uns noch über Kritik und Anregungen zur Bildungspartnerschaft freuen. Und wie bewerten Sie Ihre Zufriedenheit mit der Bildungspartnerschaft auf einer Skala von Null (sehr schlecht) bis Zehn (sehr gut).
SI: Ich würde eine 9,5 vergeben. Ein kleiner Kritikpunkt ist der Erscheinungstermin der Lehrmittel. Die Neuauflagen werden verhältnismäßig spät veröffentlicht. Oft höre ich von meinen Teilnehmenden dann die Frage, warum sie im März noch Lohnabrechnungen für das Vorjahr machen müssen.
RH: Ich vergebe eine glatte 9.
DATEV: Lieber Herr Ismer, lieber Herr Hundertmark, wir danken Ihnen für das Gespräch!
Thema: DATEV Software online
DATEV: Nutzen Sie DATEV Software online und was sind Ihre Erfahrungen damit?
Steffen Ismer (SI): Ich nutze DATEV Software online quasi tagtäglich für meine Kurse in Rechnungswesen und Lohn.
Ralf Hundertmark (RH): Ich nutze DATEV Software online auch regelmäßig für Kurse in Finanzbuchführung, Jahresabschluss und auch Anlagenbuchführung. Diese Art der Softwarenutzung bringt nicht die Probleme der lokalen Installation mit sich was Wartung und Zugriff betrifft. Nur das Drucken auf DATEV Software online ist ein wenig kompliziert und die Schaltfläche zum Abmelden dürfte größer sein. Wenn weitere Schwierigkeiten auftreten, bietet DATEV aber immer Unterstützung, so dass ich mit DATEV Software online sehr zufrieden bin.
Thema: DATEV Software online
DATEV: Nutzen Sie DATEV Software online und was sind Ihre Erfahrungen damit?
Steffen Ismer (SI): Ich nutze DATEV Software online quasi tagtäglich für meine Kurse in Rechnungswesen und Lohn.
Ralf Hundertmark (RH): ch nutze DATEV Software online auch regelmäßig für Kurse in Finanzbuchführung, Jahresabschluss und auch Anlagenbuchführung. Diese Art der Softwarenutzung bringt nicht die Probleme der lokalen Installation mit sich was Wartung und Zugriff betrifft. Nur das Drucken auf DATEV Software online ist ein wenig kompliziert und die Schaltfläche zum Abmelden dürfte größer sein. Wenn weitere Schwierigkeiten auftreten, bietet DATEV aber immer Unterstützung, so dass ich mit DATEV Software online sehr zufrieden bin.