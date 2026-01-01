Die Idee MyDATEV
Die Startseite „MyDATEV“ bietet zielgruppenspezifische Informationen für Kanzleien, Unternehmen und Privatmandanten. Künftig werden diese die Übersicht wie eine Art Cockpit personalisieren können. Über den Link „Anwendungen“ im oberen Bereich wechseln die Nutzer zwischen den Cloud-Anwendungen. Es werden nur solche Cloud-Anwendungen angezeigt, für die sie Berechtigungen haben.
In einem Satz: Mit dem Aufruf von MyDATEV startet künftig der DATEV-Tag. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit der Cloud-Anwendung sorgt DATEV für einen gut organisierten Arbeitstag von Steuerberatungskanzleien und die einfache digitale Zusammenarbeit mit ihren Mandantinnen und Mandanten. Und das alles mit den gewohnten Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit: Der Zugriff ist über eine DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin per Zwei-Faktor-Authentisierung abgesichert.
Was bedeutet das für Bildungspartner?
Auch Ihre z.B. dual Lernenden werden zunehmend MyDATEV in ihrem Arbeitsalltag begegnen. Als Wissensvermittler sollten Sie die Lernenden schon heute mit dem Funktionsumfang von MyDATEV vertraut machen. Aktuell können wir Ihnen als Bildungspartner keinen Zugriff zu MyDATEV zu Schulungszwecken geben. Damit Ihnen dennoch die praxisnahe Wissensvermittlung möglich ist, unterstützen wir Sie mit einem kostenfreien E-Learning auf DATEV Students online.
Das E-Learning besteht aus einem interaktiven Lernvideo.
Didaktische Hinweise
Das Lernvideo ist interaktiv gestaltet: Nach sinnvollen Einheiten wird es unterbrochen und das gezeigte Wissen abgefragt. Didaktisch liegt der Vorteil darin, dass der Lernende sich aus der Rolle des Konsumierenden lösen und aktiv werden muss. Dank der Aktivierung wird das Wissen nachhaltiger aufgenommen.
Das E-Learning ist für alle Schultypen geeignet. Das Niveau ist als „simpel“ anzusehen. Die Gesamt-Dauer beträgt ca. 7 Minuten.