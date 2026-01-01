Auch Ihre z.B. dual Lernenden werden zunehmend MyDATEV in ihrem Arbeitsalltag begegnen. Als Wissensvermittler sollten Sie die Lernenden schon heute mit dem Funktionsumfang von MyDATEV vertraut machen. Aktuell können wir Ihnen als Bildungspartner keinen Zugriff zu MyDATEV zu Schulungszwecken geben. Damit Ihnen dennoch die praxisnahe Wissensvermittlung möglich ist, unterstützen wir Sie mit einem kostenfreien E-Learning auf DATEV Students online.

Das E-Learning besteht aus einem interaktiven Lernvideo.