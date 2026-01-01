Auf einen Blick
- Teilnahmebedingungen DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1009378)
Hier erfahren Sie alles über die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und den Ablauf einer von DATEV gestellten Online-Prüfung.
- Registrieren / Anmelden auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018888)
Erfahren Sie, wie Sie sich als Prüfungsorganisator*in / Prüfungsleiter*in / Prüfungsteilnehmer*in auf DATEV Zertifizierungen online erstmals registrieren und anmelden.
- Prüfungsorganisator*in, Prüfungsleiter*in und Prüfungsteilnehmer*in auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018726)
In diesem Dokument erhalten Informationen zu den verschiedenen Rollen auf DATEV Zertifizierungen online.
- Neue Prüfung anlegen auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018119)
Erfahren Sie, wie Sie als Prüfungsorganisator*in neue Zertifizierungsprüfungen auf DATEV Zertifizierungen online anlegen.
- Vouchercodes downloaden auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018145)
Erfahren Sie, wie Sie als Prüfungsorganisator*in eines Bildungsinstituts die Vouchercodes für ihre erstellte Onlineprüfung herunterladen. Die Codes können Sie dann an Ihren Prüfungsleiter*in und Ihre Prüfungsteilnehmer*innen verteilen.
- Prüfung zum Start freigeben auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018144)
Erfahren Sie, wie Sie eine Online-Prüfung zum Start freigeben.
- Prüfung zentral beenden auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018120)
Wie Sie eine Online-Prüfung am Ende der Prüfung manuell beenden.
- Lerninhalte bearbeiten und Demoprüfung schreiben auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018890)
Erfahren Sie, wie Sie sich als Prüfungsteilnehmer*in im Rahmen der DATEV-Partnerschaft für Bildung auf eine Online-Prüfung vorbereiten und sich am Beispiel einer Demoprüfung einen ersten Überblick verschaffen können.
- Zur Prüfung einschreiben auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018887)
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie sich als Prüfungsleiter*in oder Prüfungsteilnehmer*in eines Bildungsinstitutes in eine Online-Prüfung einschreiben.
- Prüfung schreiben auf DATEV Zertifizierungen online (Dok.-Nr. 1018889)
Erfahren Sie, wie Sie als Prüfungsteilnehmer*in eines Bildungsinstitutes auf DATEV Zertifizierungen online eine Online-Prüfung starten, schreiben, beenden und abgeben.
- Zertifikat auf DATEV Zertifizierungen online abrufen (Dok.-Nr. 1018725)
Für Prüfungsteilnehmer*innen: In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie nach bestandener Prüfung Ihr Zertifikat als PDF abrufen. Mehr dazu finden Sie in der Anleitung „Erste Schritte in DATEV Zertifizierungen online“.