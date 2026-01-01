Zugegeben: DATEV – Login – Glück. Die Trias erschließt sich Ihnen bisher nicht wirklich. Als Bildungspartner kennen Sie in Abhängigkeit von Ihren Nutzungsszenarien mehrere Loginverfahren – aber wir kommen unserem Ziel schrittweise immer näher.

E-Mail-Adresse ändern, Rechnungsdaten abfragen oder Status eines Servicefalles beobachten. Dinge, die bislang nur via Mail oder Telefonkontakt mit dem Kundensupport Bildungspartner möglich war. Dabei geht es mittlerweile auch einfacher.