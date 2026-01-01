Chaos oder Absicht?
Die Vielfalt der Loginverfahren hat – sie ahnen es – technische aber vor allem auch datenschutzrechtliche Gründe. Und Datenschutz hat bei DATEV zu Recht und verpflichtend einen hohen Stellenwert.
Wir sind sicher, dass Sie unsere Bewertung des Datenschutzes als hohes Gut teilen.
Zukunftsvision
Die Zukunftsvision ist klar: Harmonisierung. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Sie als Bildungspartner an allem teilhaben zu lassen, was im Zuge der Vereinheitlichung der Loginvarianten in Arbeit ist. Ein Zukunftsmodell könnte DATEV SmartLogin sein.
Inzwischen sind zahlreiche im Rahmen der Bildungspartnerschaft nutzbare Anwendungen mit DATEV SmartLogin erreichbar und regelmäßig werden es mehr.
DATEV SmartLogin kann für Anwendungen bis hin zu höheren Vertrauensklasse genutzt werden. Es basiert auf den Szenarien „Wissen“ (Kennwort) und „Besitz“ (App auf Tablet oder Smartphone). Es setzt aber keine Hardwarekomponente wie z.B. Smartcard voraus.
DATEV SmartLogin für Serviceanwendungen
DATEV SmartLogin ist für Bildungspartner freigegeben. Anders als im Video beschrieben können Sie DATEV SmartLogin direkt bei Ihren Ansprechpartnern bestellen.
Welche Anwendungen Sie mit DATEV SmartLogin nutzen können, können Sie untengezeigter Grafik oder unserer Produktinformation entnehmen. Vielleicht ist Ihnen der Eintrag „Serviceanwendungen“ aufgefallen.
Highlight DATEV Service-Anwendungen online
Moment mal – Serviceanwendungen? Was ist das denn schon wieder? Mit den Serviceanwendungen können Sie folgende Dinge tun:
- DATEV-Rechnung als PDF abrufen
- Zustellweg DATEV-Rechnung festlegen
- Personendaten verwalten, also z. B. neue Mitarbeiter in Ihrer Bildungseinrichtung anlegen, nicht mehr existierende Mitarbeiter löschen, Telefon-Nummern oder E-Mail-Adressen für die Kontaktaufnahme ändern (z. B. für die Dozentensuche)
- Servicekontakt online, also z .B. den Status eines von Ihnen eingereichten Servicefalles verfolgen
Können diese Serviceanwendungen Ihr Interesse wecken? Sind sie unsicher? Mit einem kleinen Bot unterstützen wir Sie bei der Entscheidungsfindung, ob es sich für Sie lohnt, auf DATEV SmartLogin umzusteigen.