Entwicklungen bei DATEV und DATEV-Konto
Das DATEV-Konto dient als Identitätsnachweis bei DATEV. Das DATEV-Konto ist vergleichbar mit einem Microsoft-Konto: Es kann selbst erstellt und verwaltet werden. Alle zukünftigen Online-Lösungen von DATEV werden über ein DATEV-Konto zugänglich sein.
Je nach Sicherheitslevel werden Anwendungen dabei neben dem DATEV-Konto einen weiteren Faktor, z. B. DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard/mIDentity verlangen.
Das DATEV-Konto in der Bildungspartnerschaft
Als Bildungspartner kennen Sie das DATEV-Konto aktuell ausschließlich im Zusammenhang mit der Lernplattform DATEV Students online. DATEV mIDentity / SmartCard oder DATEV SmartLogin dagegen sind Ihnen bereits vertraut.
Seit Oktober 2025 bietet die Anmeldemaske von DATEV Students online Ihnen die Möglichkeit, sich mit DATEV SmartLogin oder DATEV mIDentity / SmartCard anzumelden. Dabei verknüpfen Sie – geführt durch einen Assistenten – Ihr DATEV SmartLogin oder Ihre DATEV mIDentity / SmartCard mit dem DATEV-Konto. Haben Sie noch kein DATEV-Konto wird dieses automatisch angelegt. So gelingt eine durchgängige und sichere Authentifizierung. Und wir halten unser Versprechen, die unterschiedlichen Anmeldeverfahren zusammenzuführen.
Lernende sind aktuell nur mit dem DATEV-Konto unterwegs, die Anlage eines DATEV SmartLogin / DATEV mIDentity ist nicht möglich.
Unsere Empfehlung für Bildungspartner
- Um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein: Bestellen Sie ein DATEV SmartLogin, sofern Sie noch nicht über DATEV SmartLogin oder DATEV mIDentity / SmartCard verfügen.
- Informieren Sie auch Ihre Kollegen, die aktuell ausschließlich das DATEV Benutzerkonto nutzen.
- Die Zahl der für Bildungspartner mit DATEV SmartLogin oder DATEV mIDentity erreichbaren Anwendungen steigt stetig. Schon heute sind zahlreiche Anwendungen für Sie ausschließlich oder in Ergänzung mit DATEV SmartLogin bzw. DATEV mIDentity erreichbar.
Beachten Sie bei der Verknüpfung folgende Hinweise
- Sie haben noch kein DATEV-Konto, werden während der Verknüpfung aber eines anlegen? Wir empfehlen Ihnen, eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, die Sie auch sonst im Kontakt mit DATEV nutzen und möglichst unabängig von Institutionen ist, d.h. die Sie im Idealfall „ein Leben lang behalten“.
- Sie haben bereits ein DATEV-Konto, kennen aber nicht mehr das Passwort? Nutzen Sie die Passwort-Vergessen-Funktion. Ein neues Passwort wird Ihnen umgehend zugeschickt.
- Sie haben bereits ein DATEV-Konto, geben beim Verknüpfen jedoch eine verkehrte E-Mail-Adresse an? Es wird ein neues DATEV-Konto angelegt. Loggen Sie sich mit diesem auf DATEV Students online ein, kann keine Verbindung zu Ihrem ursprünglichen DATEV-Konto hergestellt werden, ggf. erworbene Lernstati oder Wissensnachweise können Ihnen nicht zugeordnet werden.
- Das Verknüpfen des DATEV SmartLogin / DATEV mIDentity / DATEV SmartCard mit dem DATEV-Konto ist nur Unterrichtenden der Bildungspartnerschaft möglich. Lernende müssen sich weiterhin ausschließlich mit dem DATEV-Konto einloggen.
Beratungschance nutzen
Natürlich beraten Sie Ihre persönlichen Ansprechpartner in Nürnberg bei individuellen Fragen. Nutzen Sie die Chance der Kontaktaufnahme.