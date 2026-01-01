Warum Sie Ihr DATEV-Konto verknüpfen sollen und wie es funktioniert wird Ihnen unter https://www.datev.de/hilfe/1037198 Schritt für Schritt erklärt.

Für weitere Fragen rund um das DATEV-Konto und den DATEV-Konto-Assistent empfehlen wir Ihnen den Blick in unsere FAQs unter https://www.datev.de/hilfe/1038521.