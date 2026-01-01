Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft

Das DATEV-Produktportfolio wird sich in den kommenden Jahren Schritt für Schritt verändern: Die Zukunft der Zusammenarbeit ist digital, vernetzt und cloudbasiert. Prozesse verändern sich, Anforderungen wachsen – und mit ihnen die Chancen, effizienter, transparenter und flexibler zu arbeiten.

Was das für Sie als DATEV-Bildungspartner bedeutet, erfahren Sie hier.