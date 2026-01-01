Unser Ziel
Während der Entwicklung des Produktportfolios hin zu Cloud-Anwendungen bieten wir unseren Bildungspartnern stets ein Angebot, das den aktuellen Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst ist. So stellen wir Ihnen das bestmögliche Angebot für den Unterricht zur Verfügung. Außerdem versorgen wir Sie sukzessive mit allen für Sie relevanten Informationen.
Auswirkungen für Bildungspartner
Bei DATEV gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich anzumelden, um beispielsweise auf geschützte Seiten oder Anwendungen zuzugreifen (z. B. DATEV-Shop, DATEV Software online oder DATEV Students online). In dem Zusammenhang mit der Portfolioentwicklung wird es perspektivisch Veränderungen bei Loginverfahren geben, die auch Bildungspartner treffen werden. In diesem Beitrag sammeln wir alle für Sie relevanten Informationen.
DATEV-Konto und SmartLogin / mIDentity miteinander verknüpfen
Das DATEV-Konto dient als Identitätsnachweis bei DATEV. Das DATEV-Konto ist vergleichbar mit einem Microsoft-Konto: Es kann selbst erstellt und verwaltet werden. Alle zukünftigen Online-Lösungen von DATEV werden über ein DATEV-Konto zugänglich sein. Je nach Sicherheitslevel werden Anwendungen dabei neben dem DATEV-Konto einen weiteren Faktor, z. B. DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard/mIDentity verlangen. Ein Assistent unterstützt Sie dabei, Ihr DATEV-Konto mit Ihrem SmartLogin / mIDentity zu verknüpfen.
Diese Möglichkeit besteht nur für Unterrichtende, für Lernende ist die Anlage von SmartLogin / mIDentity aktuell nicht möglich.
Zukunft schulen: Neue E-Learnings auf DATEV Students online
Das DATEV-Produktportfolio wird in den kommenden Jahren Schritt für Schritt in die Cloud entwickelt. Im Fokus steht dabei die Gestaltung eines durchgängigen und stimmigen Dienstleistungsprozesses für Kanzleien und Unternehmen. Damit Sie Ihre Lernenden schon heute praxisnah zu ihren kommenden Arbeitsalltag schulen können, haben wir mehrere E-Learnings erstellt.
Seit Juni 2026 sind die Inhalte dieser E-Learnings relevant für die Zertifikatsprüfungen.
Von Impulsvortrag bis KI-Werkstatt: KI-Angebote in der Bildungspartnerschaft
In einer zunehmend digitalisierten Welt gewinnt das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stetig an Bedeutung, sowohl im allgemeinen Kontext als auch spezifisch für den Berufsstand der Steuerberatung. Wir haben ein Bündel an unterschiedlichen Angeboten für Sie geschnürt, einige davon (z.B. KI-Werkstatt) setzen das DATEV SmartLogin oder DATEV Smartcard/mIDentity voraus.
Rechnungsdaten online
Mit der Zustimmung des Bundesrats zum Wachstumschancengesetz ist es offiziell: Der Empfang von E-Rechnungen ist seit 1. Januar 2025 grundsätzlich verpflichtend. Das hat auch für Bildungspartner als Empfänger von kostenpflichtigen DATEV-Leistungen entsprechende Konsequenzen.
DATEV Shop
Perspektivisch werden Bestellungen im DATEV Shop u.a. DATEV SmartLogin oder den personenbezogenen DATEV mIDentity voraussetzen.
DATEV Serviceanwendungen online
E-Mail-Adresse ändern, Zustellweg elektronischer Rechnung festlegen, Rechnungsdaten abfragen oder Status eines Servicefalles beobachten. Dinge, die bislang nur via Mail oder Telefonkontakt mit dem Kundensupport Bildungspartner möglich war. Dabei ginge es auch einfacher.