Fragen zur DATEV-Bildungspartnerschaft?
Die gute Botschaft zuerst: Wir bleiben Ihre zentralen Ansprechpartner für alle spezifischen Fragen rund um die DATEV-Partnerschaft für Bildung und ihre originären Produkte wie z.B. DATEV Software online, DATEV Zertifizierung online oder Lehrmittel und DATEV Students online. Barbara Ivanizki und Johannes Zschorlich sind „Ihre“ Stimme unter der 0911 – 319 37002 und sie haben die fleißigen Hände, die die E-Mail-Anfragen unter service@bildung.datev.de bearbeiten.
Fragen außerhalb der Servicezeiten?
Schnelle Hilfe bei Handlingfragen zu unseren Plattformen? Erste Auskunft zur Wahl des geeigneten Lehrmittels?
Zugegeben: Der persönliche Kontakt zum Service der Bildungspartnerschaft oder Ihrem individuellen Ansprechpartner ist immer die beste Möglichkeit, wenn Sie auf der Suche nach Informationen sind. Was aber, wenn die Frage ausgerechnet außerhalb klassischer Servicezeiten auftaucht?
Mit unserem intelligenten Service-Assistenten empfehlen wir Ihnen eine erste Anlaufstelle.
Programmspezifische Anfragen?
Fragen können aber natürlich nicht nur im Zusammenhang mit der Bildungspartnerschaft und ihren originären Produkten auftreten. Für konkrete Programmfragen z.B. zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Lohn und Gehalt oder den Steuerprogrammen gibt es eigene Kanäle, über die Sie Ihr Anliegen platzieren können.
- Hilfe zur Selbsthilfe
- DATEV hat seit mehreren Jahren das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ intensiv ausgebaut. Unter dem ?-Symbol werden Ihnen in den Anwendungen situativ Hilfecenter-Dokumente, Klick-Tutorials oder der Aufruf von Hilfe-Bots angeboten. Diese Kombination von Hilfe-Angeboten am Ort der Programm-Nutzung ist ein herausragendes Merkmal von DATEV-Unterstützung.
- Natürlich können Sie das Hilfe-Center auch Plattform-/Programmunabhängig einfach über www.datev.de/hilfe aufrufen. Dank Produktfilter können Sie Ihre Suchergebnisse zielführend einschränken.
Bleiben trotz der Möglichkeiten der „Hilfe zur Selbsthilfe“ Fragen offen, können Sie dem Dokument „Ihr Kontakt zur DATEV“ unter www.datev.de/hilfe/0908003 weitere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme entnehmen. Für den persönlichen Kundensupport orientieren Sie sich bitte an den Möglichkeiten in Kap. 6 „Kontakt zum Programmservice“.
Sie werden schnell erkennen: Statt lange in einer Hotline zu verharren, werden Sie für die meisten Anwendungen auf die Möglichkeit verwiesen, einen konkreten Termin zu vereinbaren. Diese Terminvereinbarung ist für Bildungspartner kostenfrei.
Besonderheiten für Bildungspartner
- Der klassische Kontakt zum Programmservice per Hotline, Sprachassistenz oder Terminvereinbarung ist für Bildungspartner kostenfrei
- Für Hotline und Terminvereinbarung benötigen Sie keine Service-TAN. Bitte benennen Sie explizit, dass Sie Ihre Anfrage als Bildungspartner stellen
- Für die Kombination von Hotline plus Sprachassistenz-Systemen benötigen Sie zwingend eine Service-TAN. Diese können Sie unter den Serviceanwendungen online generieren. Voraussetzung zum Aufruf der Serviceanwendungen online ist, dass Sie über mIDentity oder SmartLogin verfügen
Service-TAN abrufen und im telefonischen Kundensupport authentifizieren - DATEV Hilfe-Center
Unsere Empfehlung für Bildungspartner: Hilfe-Center und SmartLogin
- Nutzen Sie die Angebote der Hilfe zur Selbsthilfe
- Nutzen Sie die Chance zur konkreten Terminvereinbarung
- Die Nummern des telefonischen Kundensupports werden auch bei DATEV zunehmend durch die Möglichkeiten von Sprachassistenz-Systemen ergänzt. Machen Sie sich daher mit den Serviceanwendungen online vertraut und bestellen Sie ein SmartLogin, um sich die TAN generieren zu können. Die tagesaktuelle Service-TAN benötigen Sie zur Authentifizierung.