Fragen können aber natürlich nicht nur im Zusammenhang mit der Bildungspartnerschaft und ihren originären Produkten auftreten. Für konkrete Programmfragen z.B. zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Lohn und Gehalt oder den Steuerprogrammen gibt es eigene Kanäle, über die Sie Ihr Anliegen platzieren können.

Hilfe zur Selbsthilfe DATEV hat seit mehreren Jahren das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ intensiv ausgebaut. Unter dem ?-Symbol werden Ihnen in den Anwendungen situativ Hilfecenter-Dokumente, Klick-Tutorials oder der Aufruf von Hilfe-Bots angeboten. Diese Kombination von Hilfe-Angeboten am Ort der Programm-Nutzung ist ein herausragendes Merkmal von DATEV-Unterstützung. Natürlich können Sie das Hilfe-Center auch Plattform-/Programmunabhängig einfach über www.datev.de/hilfe aufrufen. Dank Produktfilter können Sie Ihre Suchergebnisse zielführend einschränken.



Bleiben trotz der Möglichkeiten der „Hilfe zur Selbsthilfe“ Fragen offen, können Sie dem Dokument „Ihr Kontakt zur DATEV“ unter www.datev.de/hilfe/0908003 weitere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme entnehmen. Für den persönlichen Kundensupport orientieren Sie sich bitte an den Möglichkeiten in Kap. 6 „Kontakt zum Programmservice“.

Sie werden schnell erkennen: Statt lange in einer Hotline zu verharren, werden Sie für die meisten Anwendungen auf die Möglichkeit verwiesen, einen konkreten Termin zu vereinbaren. Diese Terminvereinbarung ist für Bildungspartner kostenfrei.