„Die Entscheidung für DATEV war ein bewusster Schritt hin zu mehr Standardisierung, Transparenz und Bedienfreundlichkeit. Durch die webbasierten Lösungen konnten wir zentrale Prozesse effizienter gestalten und die Einarbeitung neuer Mitarbeitender erleichtern ̶ ein Gewinn gerade für unsere vielen ehrenamtlich organisierten Kirchengemeinden. Die partnerschaftliche Begleitung durch DATEV hat den schrittweisen Rollout entscheidend unterstützt.“

Markus Richter, Leiter der Finanzabteilung

Das vollständige Interview finden Sie in der Themenbroschüre: >DATEV Public Sector aktuell 2026