Die Entscheidung fiel bewusst auf DATEV – mit dem Ziel, Prozesse zu standardisieren, transparenter zu gestalten und die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Im Fokus stehen klar strukturierte Anwendungen und webbasierte Lösungen, die eine einfache Nutzung auch ohne tiefgehendeFachkenntnisse ermöglichen.

Digitale Belegfreigabe, Kassenführung und Fakturierung wurden übersichtlich gestaltet und erleichtern insbesondere den Einsatz in den rund 45 Kirchengemeinden, in denen viele Aufgaben ehrenamtlich organisiert sind.

Die Einführung erfolgt schrittweise: Zunächst werden zentrale Kernprozesse umgesetzt, während weitere Funktionen – wie Haushaltsplanung und Budgetsteuerung – in späteren Ausbaustufen folgen. Begleitet wird das Projekt von einer engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit DATEV. Trotz begrenzter personeller Ressourcen verläuft die Umstellung erfolgreich und konnte sogar schneller als geplant vorangetrieben werden.

