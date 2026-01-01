-
„Die Entscheidung für DATEV war ein bewusster Schritt hin zu mehr Standardisierung, Transparenz und Bedienfreundlichkeit. Durch die webbasierten Lösungen konnten wir zentrale Prozesse effizienter gestalten und die Einarbeitung neuer Mitarbeitender erleichtern ̶ ein Gewinn gerade für unsere vielen ehrenamtlich organisierten Kirchengemeinden. Die partnerschaftliche Begleitung durch DATEV hat den schrittweisen Rollout entscheidend unterstützt.“
Markus Richter
Leiter der Finanzabteilung, Bremische Evangelische Kirche
Herausforderung
Die Bremische Evangelische Kirche stand vor der Aufgabe, ihre Finanzbuchführung grundlegend zu modernisieren. Steigende Anforderungen, Fachkräftemangel und eine bislang sehr spezialisierte Software erschwerten insbesondere die Einarbeitung neuer Mitarbeitender. Gleichzeitig mussten
steuerrechtliche Änderungen schneller und verlässlicher umgesetzt werden – in einer Organisation mit zahlreichen dezentralen Kirchengemeinden und hohem Anteil ehrenamtlicher Mitarbeit.
Lösung
Die Entscheidung fiel bewusst auf DATEV – mit dem Ziel, Prozesse zu standardisieren, transparenter zu gestalten und die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Im Fokus stehen klar strukturierte Anwendungen und webbasierte Lösungen, die eine einfache Nutzung auch ohne tiefgehendeFachkenntnisse ermöglichen.
Digitale Belegfreigabe, Kassenführung und Fakturierung wurden übersichtlich gestaltet und erleichtern insbesondere den Einsatz in den rund 45 Kirchengemeinden, in denen viele Aufgaben ehrenamtlich organisiert sind.
Die Einführung erfolgt schrittweise: Zunächst werden zentrale Kernprozesse umgesetzt, während weitere Funktionen – wie Haushaltsplanung und Budgetsteuerung – in späteren Ausbaustufen folgen. Begleitet wird das Projekt von einer engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit DATEV. Trotz begrenzter personeller Ressourcen verläuft die Umstellung erfolgreich und konnte sogar schneller als geplant vorangetrieben werden.
Eingesetzte Softwarelösungen
Leistungen aus dem DATEV-Rechenzentrum