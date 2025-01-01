Belege digitalisieren:

Belege fotografieren

Sie sind viel beruflich unterwegs und selten im Büro, um Tankbelege und Quittungen abzugeben? Dann ist DATEV Upload mobil die optimale Lösung für Sie. Laden Sie die kostenlose App auf Ihr Smartphone und fotografieren Sie damit die Belege. In Kombination mit der Authentifizierung per SmartLogin übermittelt die App die Belege direkt nach Unternehmen online. Die Belege stehen damit sofort für die Buchführung zur Verfügung. Den Originalbeleg können Sie beim nächsten Besuch im Büro nachreichen. Oftmals können Sie bereits beim Bezahlen an der Kasse den Beleg per QR-Code digital abrufen. Das spart Papier und das Abfotografieren.

Belege hochladen

Papierrechnungen können auch per Scanner digitalisiert werden. Alle Rechnungen und Dokumente, die Sie per Post erhalten, werden gescannt und per Drag-and-drop nach Unternehmen online hochgeladen (DATEV Upload online).

Unsere Empfehlung: Kontaktieren Sie den Absender der Rechnung und erkundigen Sie sich, ob die Rechnung auch digital erhältlich ist. Das spart zukünftig den Scan-Aufwand.

Belege per E-Mail weiterleiten

Per DATEV Upload Mail leiten Sie alle Rechnungen, die Sie per E-Mail erhalten, an DATEV Unternehmen online weiter. Dazu ist lediglich eine einmalige kostenlose Aktivierung im Programm notwendig.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die Scan to Mail Funktion Ihres Scanners und lassen Sie Ihre Dokumente direkt beim scannen automatisch von Ihrem Scanner an Unternehmen Online senden. Hierfür geben Sie in Ihrem Scanner einfach die von DATEV Upload Mail erzeugte Zieladresse in Ihren Scanner ein. Das erspart Ihnen den zusätzlichen Schritt die digitalisierten Belege manuell nach Unternehmen Online hochzuladen und somit auch wertvolle Zeit.

Digitale Belege empfangen

Mit Hilfe der DATEV-Datenservices Rechnungswesen lassen sich alle buchungsrelevanten Daten aus Ihren Softwarelösungen in die DATEV-Cloud übermitteln, egal, ob es sich um Belege von Geschäftspartnern oder Rechnungsinformationen aus Warenwirtschafts- oder ERP-Systemen handelt. Sie können die Daten automatisiert via DATEV Unternehmen online abrufen.

Ihnen stehen folgende Services zur Verfügung:

Belegbilderservice

Rechnungsdatenservice 1.0

Buchungsdatenservice

ISWL Beleg2Buchung

Belege freigeben

Belege können online geprüft und freigegeben werden. Weisen Sie Eingangsrechnungen bei Bedarf einfach und digital Ihren Kolleginnen und Kollegen zum Prüfen zu und erhalten Sie die freigegebenen Belege für die Finanzbuchführung zurück. Dabei behalten Sie immer den Überblick, wo sich welcher Beleg gerade im Prozess befindet.

Mehr Informationen zum Freigeben von Belegen.

Belegdaten erfassen

Die Belege müssen nicht mehr manuell erfasst werden. Buchungs- und zahlungsrelevante Informationen wie Geschäftspartnername oder IBAN werden vom Belegbild ausgelesen und automatisch in den Erfassungsfeldern vorbelegt. Tippfehler gehören damit der Vergangenheit an.

Zusätzlich können Sie individuelle Daten wie Kostenstelle oder Fremdwährung direkt erfassen. Der DATEV Buchungsassistent online (OCR-Erkennung) ist in Unternehmen online enthalten und unterstützt Sie bei der Vorerfassung von Belegen und dem Bezahlen der offenen Rechnungen.

Tipp: Mit der Notizfunktion können Sie Ihrem Buchhalter / Ihrer Buchhalterin medienbruchfrei Buchungsrelevante Informationen bereitstellen.

Belege revisionssicher ablegen

Alle Belege werden zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum abgelegt und revisionssicher archiviert. Eine einfach Suche nach Betrag oder Geschäftspartner ist ebenfalls möglich.