DATEV Rechnungswesen kommunal verbindet die wichtigsten Aufgabengebiete im Finanzmanagement miteinander – inklusive Jahresabschluss und Zahlungsverkehr. Die hier eingegebenen Daten bilden die Grundlage für ein umfassendes, betriebswirtschaftliches Informationssystem. Auswertungen ermöglichen Ihnen einen schnellen Überblick. So erhalten Sie stets aktuelle und umfassende Informationen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Ihrer Verwaltung.

Neben den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen stehen Ihnen die Auswertungen zu den Debitoren und Kreditoren zur Verfügung. So haben Sie Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten immer im Blick. Ihre Zahlungen und Lastschriften lassen sich bequem im Programm erstellen. Und schließlich unterstützt Sie das Mahnwesen bei der Steigerung Ihrer Liquidität. Mit der Rechnungswesen-Lösung erstellen Sie komfortabel Ihren Jahresabschluss und profitieren von einer einheitlichen Bedienoberfläche. Ein Assistent unterstützt Sie dabei, Ihre E-Bilanz aufzubereiten und fehlerfrei an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Eine medienbruchfreie Anbindung der Module DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung komplementieren Ihren Verwaltungsprozess.