Forderungswesen
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Programm können Sie Sonderabläufe bearbeiten. Dazu gehören Forderungen, die gestundet, von der Vollziehung ausgesetzt, niedergeschlagen oder erlassen werden sollen. Hierzu werden die im Rechnungswesen aktuell vorhandenen offenen Forderungen eines Debitors analysiert und zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt.
Leistungen
Bearbeitung der besonderen Forderungsbuchungen unter Berücksichtigung spezifischer Regelungen
Automatisierte oder individuelle Berechnung von Stundungsraten
Berechnung der anfallenden Zinsen automatisiert oder manuell
Anlage befristeter und unbefristeter Aussetzungen und Niederschlagungen
Überwachung der Zahlungen auf Stundungsraten
Bescheiderstellung zu allen Sonderabläufen mit individuell gestaltbarem Layout
Automatisierte Übergabe der entstehenden Forderungs- und Erlösbuchungen an DATEV Rechnungswesen kommunal
Informationen zu den gespeicherten Sonderabläufen durch verschiedene Auswertungen