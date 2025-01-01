Finanzrechnung
- Kein zusätzlicher Buchungsaufwand
- Auswertung auf Knopfdruck
- Integration in den Prozess der Buchführung
- Direkte Kapitalflussrechnung
- Unterstützung bei der Erstellung von Mittelverwendungsnachweisen
Inhalte
Beschreibung
DATEV Finanzrechnung ist in den Prozess Buchführung integriert. Die finanzrechnungsrelevanten Sachverhalte (Ein- und Auszahlungen) buchen Sie direkt bei der Buchungserfassung in der Finanzbuchführung. Diese Buchungen lassen sich automatisch heranziehen, um Statistiken zu erstellen. Über das Menü Ihres Rechnungswesen-Derivates bereiten Sie die Auswertungen auf, ohne dass ein Programmwechsel nötig ist. Um die Dateien erstellen und an das Statistische Landesamt weitergeben zu können, werden die Werte im geforderten Format exportiert.
Neben der Erstellung von Statistiken bilden die durch das Zusatzmodul Finanzrechnung erzeugten Ein- und Auszahlungsbuchungen die Grundlage für Cashflow-Rechnungen (direkte Kapitalflussrechnung) sowie Liquiditäts- und Finanzplanungen. Bei teilweise oder vollständig über öffentliche Gelder finanzierten Einrichtungen dienen die Buchungen der Finanzrechnung der Erstellung von Mittelverwendungsnachweisen.
DATEV Finanzrechnung kann als Zusatzmodul in allen Rechnungswesen-Derivaten installiert werden.
Leistungen
-
Erstellung der Kassen-, Jahres- und Ergebnisrechnungsstatistik
-
Bearbeitung der Auswertungsschemata für Kassen-, Jahres- und Ergebnisrechnungsstatistik direkt in der Finanzbuchführung
-
Schnelle Auswertungsmöglichkeit durch die Integration in die Finanzbuchführung
-
Auswertungen im geforderten Format
-
Unterstützung bei der Erstellung von Mittelverwendungsnachweisen auf der Basis von Zahlungen
-
Cash-Flow-Auswertung (direkte Kapitalflussrechnung)
-
Brutto- und Nettofinanzrechnung