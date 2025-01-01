DATEV Einheitskasse unterstützt Sie in Ihrer Finanzbuchführung dabei, Buchungssätze, die in einem hoheitlichen Mandanten (Hauptmandant) erfasst werden, auf mehrere Mandanten zu verteilen. Die Einrichtung der DATEV Einheitskasse ist unterjährig möglich. Eine Verteilung der Buchungsdaten auf teilnehmende Mandanten ist nur möglich, wenn im hoheitlichen wie auch in den teilnehmenden Mandanten der gleiche Kontenrahmen (SKR) und mindestens die identische Sachkontenlänge geschlüsselt sind.

Bei DATEV Einheitskasse handelt es sich um ein Modul zur Erweiterung der DATEV Rechnungswesen-Programme.