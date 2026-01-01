Die folgenden Produkte haben die Marktreife erreicht und wurden offiziell für DATEV-Mitglieder freigegeben:

DATEV Copilot wurde im Mai offiziell für DATEV‑Mitglieder freigegeben. Allgemeine Informationen rund um den DATEV Copilot für den Kanzleialltag finden Sie hier.

wurde im Mai offiziell für DATEV‑Mitglieder freigegeben. Allgemeine Informationen rund um den DATEV Copilot für den Kanzleialltag finden Sie hier. MyDATEV Kommunikation

DATEV LEXchat

Dies geht mit einer Fokussierung der Nutzung einher. Vor diesem Hintergrund bitten wir um Verständnis, dass eine Nutzung durch DATEV‑Bildungspartner derzeit nicht vorgesehen ist.