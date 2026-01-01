Die DATEV KI-Werkstatt: Testumgebung für neue KI-Funktionen
Für die Nutzung der DATEV KI-Werkstatt ist ein DATEV SmartLogin oder eine SmartCard erforderlich. Aber der Zugang lohnt!
Die KI-Werkstatt dient dazu, neue Funktionen frühzeitig zugänglich zu machen. Dabei führt der Weg vom Prototyp zum Produkt: Ergibt die Resonanz und das Feedback der Mitglieder, dass der Prototyp sie in ihrem Kanzleialltag unterstützt, ändert sich der Status vom Prototyp hin zur „Vorversion“ und gegebenenfalls zum „Produkt“.
Als Unterrichtender einer Bildungseinrichtung können Sie – legitimiert mit SmartCard oder Smart Login – ausgewählte DATEV-Anwendungen in der KI-Werkstatt aufrufen. So haben Sie die Möglichkeit, Entwicklungen im KI-Umfeld praxisnah zu verfolgen
Anwendungen im Überblick
- Der DATEV Kunden-Assistent
- Der DATEV Kunden-Assistent beantwortet Fragen rund um Beratung, Weiterbildung und Produktvorteile. Perspektivisch soll er bei allen DATEV-Produkten unterstützen.
- Der Kunden-Assistent ist unter „Prototypen“ aufrufbar. Er ist für Bildungspartner freigeschaltet. Mit dem Kunden-Assistent finden Sie passende Angebote und Informationen zu Veranstaltungen und Seminaren. Dabei empfehlen wir Bildungspartnern besonders die Nutzung des Bereichs „Weiterbildungen“, da der Kunden-Assistent Sie hier gezielt bei der Auswahl passender Angebote unterstützt.
- Probieren Sie den Kunden-Assistenten gerne direkt in der KI-Werkstatt aus und entdecken Sie die neuen Möglichkeiten!
- Kurzberatung Online‑Assistent:
- Ein Blick in die Beratung der ZukunftNeugierig, wie die Zukunft der Beratung aussehen könnte? Der Kurzberatung Online‑Assistent gibt Ihnen einen ersten Einblick: Er berät Sie individuell zu ausgewählten Online‑Beratungen und führt Sie Schritt für Schritt durch ein Beratungsgespräch im Chat.
- Auch der Kurzberatung Online-Assistent ist als Prototyp in der KI-Werkstatt für Bildungspartner nutzbar.
- Unsere Empfehlung für Bildungspartner: probieren Sie besonders den Assistenten zur Portfolioentwicklung bei DATEV aus!
Weitere KI‑Funktionen in der KI‑Werkstatt
Dies war nur ein Ausschnitt der verfügbaren Werkzeuge. Neben den beiden Assistenten stehen Ihnen noch weitere Prototypen in der KI-Werkstatt zur Verfügung:
- Summarizer: Erstellt strukturierte und stilgerechte Zusammenfassungen umfangreicher Texte
- Prompt‑Generator: Hilft beim Formulieren präziser KI‑Eingaben