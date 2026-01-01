Mit dem Prototyp DATEV GPT konnten DATEV-Mitglieder erstmals generative KI in einer geschützten Umgebung ausprobieren, der DATEV KI-Werkstatt. Das Interesse war groß: 35.000 Nutzerinnen und Nutzer haben den Prototyp eingehend getestet und Verbesserungswünsche eingebracht. Diese frühe Phase lieferte wichtige Erkenntnisse zu relevanten Anwendungsfällen im Kanzleialltag. Sie zeigte, wo Effizienzgewinne entstanden, aber auch, wo Qualität und Verlässlichkeit optimiert werden mussten. Auf dieser Basis entstand DATEV Copilot. Er bietet eine höhere Antwortqualität und präzisere Rechercheergebnisse. Als zentrale Oberfläche fasst er verschiedene KI-Funktionen zusammen und schafft damit eine klare Anlaufstelle für Anwender.

Aktuell befindet sich DATEV Copilot in der Testphase. Mitglieder können ihn in der KI-Werkstatt erproben und Rückmeldungen geben. Dieses Feedback fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung ein. So entsteht die Lösung im engen Austausch mit dem Berufsstand. Mit der Freigabe wird DATEV Copilot in die DATEV-Cloud-Lösungen eingebettet. Künstliche Intelligenz kommt damit gezielt dort zum Einsatz, wo sie sinnvoll in Arbeitsprozesse integriert ist – sicher, datenschutzkonform und ohne Medienbrüche.

DATEV Copilot ist ein Assistenzsystem, das Vorschläge liefert, Informationen strukturiert und in einer ersten Ausbaustufe bei einfachen Aufgaben unterstützt. Die fachliche Bewertung und Entscheidung bleiben bei den Anwendern. Denn KI-Tools sind Werkzeuge – keine Entscheidungsinstanz. Sie helfen unter anderem bei der Arbeit mit Texten, der Recherche oder der Zusammenarbeit in MyDATEV Kanzlei.