Viele KI-Werkzeuge erleichtern die Arbeit in Kanzleien bereits heute, von Automatisierungsservices über Recherchefunktionen bis zu sprachbasierten Assistenzsystemen. Vor der Nutzung stellen sich allerdings zentrale Fragen: Welche Lösungen passen in den Kanzleialltag? Wie bleiben Qualität und fachliche Verantwortung gewahrt? Und wie werden Mandantendaten geschützt?
Hier setzt DATEV Copilot an. Der KI-Assistent von DATEV wird künftig verschiedene Funktionen in einer einheitlichen, sicheren Umgebung bündeln und zwar innerhalb von Lösungen, die bereits in der DATEV-Cloud existieren. Statt externer Einzelanwendungen entsteht so eine integrierte Unterstützung direkt am Anwendungsort. Ziel ist es, Kanzleien zu entlasten und Prozesse effizienter zu gestalten.
Verbesserungswünsche der Mitglieder
Mit dem Prototyp DATEV GPT konnten DATEV-Mitglieder erstmals generative KI in einer geschützten Umgebung ausprobieren, der DATEV KI-Werkstatt. Das Interesse war groß: 35.000 Nutzerinnen und Nutzer haben den Prototyp eingehend getestet und Verbesserungswünsche eingebracht. Diese frühe Phase lieferte wichtige Erkenntnisse zu relevanten Anwendungsfällen im Kanzleialltag. Sie zeigte, wo Effizienzgewinne entstanden, aber auch, wo Qualität und Verlässlichkeit optimiert werden mussten. Auf dieser Basis entstand DATEV Copilot. Er bietet eine höhere Antwortqualität und präzisere Rechercheergebnisse. Als zentrale Oberfläche fasst er verschiedene KI-Funktionen zusammen und schafft damit eine klare Anlaufstelle für Anwender.
Aktuell befindet sich DATEV Copilot in der Testphase. Mitglieder können ihn in der KI-Werkstatt erproben und Rückmeldungen geben. Dieses Feedback fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung ein. So entsteht die Lösung im engen Austausch mit dem Berufsstand. Mit der Freigabe wird DATEV Copilot in die DATEV-Cloud-Lösungen eingebettet. Künstliche Intelligenz kommt damit gezielt dort zum Einsatz, wo sie sinnvoll in Arbeitsprozesse integriert ist – sicher, datenschutzkonform und ohne Medienbrüche.
DATEV Copilot ist ein Assistenzsystem, das Vorschläge liefert, Informationen strukturiert und in einer ersten Ausbaustufe bei einfachen Aufgaben unterstützt. Die fachliche Bewertung und Entscheidung bleiben bei den Anwendern. Denn KI-Tools sind Werkzeuge – keine Entscheidungsinstanz. Sie helfen unter anderem bei der Arbeit mit Texten, der Recherche oder der Zusammenarbeit in MyDATEV Kanzlei.
Freiräume für die eigentliche Arbeit
Viele dieser Tätigkeiten verschlingen Zeit, zahlen aber nicht direkt auf die eigentliche Arbeit ein: die Beratungsleistung. Hier verschafft DATEV Copilot Freiräume. Statt zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln, arbeiten Anwenderinnen und Anwender in einer integrierten Umgebung.
Kanzleien tragen eine besondere Verantwortung. Sie arbeiten täglich mit sensiblen Mandantendaten. Deshalb verarbeitet DATEV diese Daten ausschließlich innerhalb der DATEV-Cloud, die klaren Leitplanken zu Datenschutz, Governance und Compliance folgt. So bleiben Vertraulichkeit und Integrität sensibler Daten konsequent sichergestellt. Gezielte Sicherheitsmechanismen ermöglichen einen rechtskonformen und vertrauenswürdigen KI-Einsatz im Kanzleiumfeld.
Baustein für die Kanzlei von morgen
DATEV Copilot ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des DATEV-Portfolios in Richtung Cloud und datengetriebener Prozesse. Ziel ist es, Kanzleien zu entlasten und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels kann KI helfen, Routineaufgaben effizienter zu gestalten und mehr Raum für qualifizierte Beratung zu schaffen.
Typische Einsatzfelder
-
Texte und Zusammenfassungen schnell erstellen
Mit DATEV Copilot lassen sich Dokumente in Sekunden erstellen, verdichten oder übersetzen.
-
Effiziente und sichere Dokumentenanalyse
Dokumente werden innerhalb der geschützten DATEV-Umgebung analysiert, zusammengefasst und interaktiv erschlossen.
-
Unterstützung der Zusammenarbeit in MyDATEV Kanzlei
DATEV Copilot hilft beim Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben und Nachrichten sowie beim Zugriff auf Dokumente und Informationen in MyDATEV Kanzlei (lizenzpflichtig).
-
Zentrale Recherche ohne Medienbrüche
Internet-, Fach- und DATEV-spezifische Produktrecherchen laufen gebündelt in DATEV Copilot zusammen. In Verbindung mit LEXinform plus entsteht eine KI-gestützte Fachrecherche (lizenzpflichtig).
-
DATEV Service-Assistent für Anwenderfragen
Fragen zu DATEV-Produkten werden direkt beantwortet. Das reduziert Suchaufwände und Arbeitsunterbrechungen.
-
Natürliche Spracheingabe (Speech-to-Text)
Gesprochene Inhalte werden direkt in Text umgewandelt – so wird die Informationserfassung beschleunigt.