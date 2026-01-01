Bei PARTNERasp bieten Ihnen qualifizierte Partner eigenverantwortlich eine individuelle Hosting-Lösung im DATEV-Rechenzentrum an. Der jeweilige Partner ist Ihr Vertragspartner und damit erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Ihre IT.
Ihre Vorteile beim Start mit DATEV
So einfach ist das Arbeiten mit PARTNERasp
Kundenstimme
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Wir wollen unser Personal lieber im steuerlichen Bereich als in der EDV einsetzen und haben deshalb die IT an einen DATEV Solution Partner ausgelagert. Unsere IT-Landschaft hat sich seitdem verbessert und weiterentwickelt.
Christian Budt
Budt-Hermansen-Rittmeier & Partner mbB, Ahlen