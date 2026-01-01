Mandanten digitalisieren?

Viele Kanzleien möchten die digitale Zusammenarbeit mit ihren Mandanten ausbauen. Gleichzeitig fehlt im Tagesgeschäft oft die Zeit, jede Lösung in Einzelgesprächen vorzustellen und Fragen zu beantworten.

Genau dabei unterstützen wir Sie!

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