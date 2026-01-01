Ihre Vorteile
- Weniger Erklärungsaufwand in Einzelgesprächen
- Sie entscheiden, welcher Mandant welches Webinar besucht
- Wir beantworten direkt Fragen zu Software und Prozessen
Unsere Webinar-Angebote
1. Einstieg in DATEV Personal
Für welche Mandanten?
- Die Lohnabrechnung wird über Ihre Kanzlei erstellt.
- Lohndaten werden heute z. B. per E-Mail, Listen oder Papier übermittelt.
- Der Mandant hat noch keine DATEV-Software im Einsatz oder nutzt bisher nur DATEV Unternehmen online mit Belege online für die Finanzbuchführung.
Darum geht es
Wir zeigen, wie DATEV Personal die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei bei der Lohnabrechnung vereinfacht.
→ Webinar buchen: LINK
2. Einstieg in DATEV Unternehmen online
Für welche Mandanten?
- Die Finanzbuchführung wird über Ihre Kanzlei erstellt.
- Die Zusammenarbeit erfolgt heute überwiegend papierbasiert oder per E-Mail.
- Der Mandant hat noch kein DATEV Unternehmen online im Einsatz.
Darum geht es
Wir zeigen die Vorteile und Grundlagen von DATEV Unternehmen
online mit Belege online und wie die digitale Zusammenarbeit mit der Kanzlei
aussieht.
→ Webinar buchen: LINK
3. Auftragswesen next kennenlernen
Für welche Mandanten?
- DATEV Unternehmen online mit Belege online wird bereits genutzt.
- Auch die Verkaufsbelege (Angebote, Rechnungen inklusive E-Rechnungen und Lieferscheine) sollen zukünftig mit DATEV erstellt werden.
Darum geht es
Wir zeigen, wie Verkaufsbelege inklusive E-Rechnungen
schnell und einfach erstellt, zentral verwaltet und versendet werden.
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4. DATEV Unternehmen online für Selbstbucher mit DATEV Rechnungswesen
Für welche Mandanten?
- Selbstbuchende Mandanten, die bereits DATEV Rechnungswesen nutzen (keine Compact-Anwender).
- Buchungssätze werden heute manuell erstellt, da digitales Belegbuchen noch nicht genutzt wird.
- DATEV Unternehmen online mit Belege online wird noch nicht eingesetzt.
Darum geht es
Wir zeigen, wie einfach digitales Belegbuchen sein kann:
Belege digital erfassen, automatisierte Buchungsvorschläge erhalten und so die
Effizienz steigern.
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So einfach funktioniert's:
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Passendes Webinar auswählen
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Mandanten über den Link einbuchen
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DATEV übernimmt