Auf dem Platz bewies Philipp Lahm, Fußball-Weltmeister von 2014, immer Weitblick und strategisches Geschick. Ebenso heute als Unternehmer: In seiner Firma Schneekoppe will er interne Prozesse konsequent digitalisieren.
Denn das Rechnungswesen als Kern eines jeden Unternehmens liefert die Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen. Lesen Sie hier mehr dazu,
- Warum die Digitalisierung des Rechnungswesens notwendig war,
- welche Schritte Philipp Lahm dabei gegangen ist,
- wie die Arbeitsschritte einfacher wurden und was nun besser funktioniert,
- wie das digitalisierte Rechnungswesen zur Zukunftssicherheit von Schneekoppe beiträgt.
Tradition und Innovation
Mit Schneekoppe hat Philipp Lahm ein Unternehmen mit einer beeindruckenden Geschichte übernommen – und eines mit Werten, für die er auch persönlich steht: Gesundheitsbewusstsein und Qualität. Doch es braucht mehr als Tradition und Werte, um im modernen Geschäftsleben zu bestehen. Langfristige Stabilität und Effizienz sind Philipp Lahm wichtig. Im Rechnungswesen forciert er deswegen die Digitalisierung. Mit Software Lösungen von DATEV ist das reibungslos möglich.
Ein notwendiger Wandel
Das Rechnungswesen ist die Kernsystem eines jeden Unternehmens. In ihm zeigt sich die finanzielle Gesundheit, es bildet die Basis für strategische Entscheidungen. In vielen Unternehmen wird das Rechnungswesen noch immer weitgehend manuell abgewickelt. Das sorgt für reichlich Problem Potenzial: mehr Fehleranfälligkeit, mehr Zeitaufwand, wenig Transparenz und keine aktuellverfügbaren Daten.
Da ein Unternehmen wie Schneekoppe viele Rechnungen, Belege und Zahlungsvorgänge abwickelt, können klassische Prozesse wie Rechnungen scannen, manuell erfassen, in Tabellenkalkulationen verwalten zu zeitlichen Engpässen führen und damit auch zu Verzögerungen in der Berichterstellung und in Controlling.
Hinzu kommt: Mit der Einführung der elektronischen Rechnung haben sich die regulatorischen Anforderungen verändert. Unternehmen müssen nicht nur technisch in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten, sie müssen auch revisionssicher archiviert werden. Philipp Lahm hat schon 2024 mit DATEV erfolgreich die E-Rechnung eingeführt – ein wichtiger erster Schritt. Um wirklich effizient zu werden, musste aber das gesamte Rechnungswesen digitalisiert werden.
Der erste Schritt
Die E-Rechnung steht am Anfang der Digitalisierung. Sie ist ein wichtiger Baustein im durchgängig digitalen Rechnungswesen – und ein guter Einstieg, um nachgelagerte Schritte wie Buchführung und Controlling effizienter zu machen. Die Erfahrung mit der E-Rechnung-Einführung hat Philipp Lahm auch
gezeigt, wie wichtig es ist, die Steuerberatung von Anfang an einzubeziehen. Seine Steuerberatung nutzt ebenfalls DATEV-Software. Das schafft eine nahtlose Verbindung zwischen dem Unternehmen und seinem steuerlichen Berater – ein entscheidender Vorteil, den viele Unternehmen unterschätzen.
Die Vorteile des digitalen Rechnungswesens
Bei den DATEV-Lösungen für das Rechnungswesen sind PhilippLahm diese drei Vorteile wichtig:
Effizienz: Durch die durchgängige Digitalisierung des Rechnungswesens wird es besonders effizient. Für den gesamten Prozess vom Rechnungseingang bis zum Controlling ist kein Medienwechsel mehr nötig. Das eingesparte Zeit können Mitarbeitende für andere, wertvollere Aufgaben nutzen. Wenn eine manuelle Erfassung wegfällt, wird auch eine Fehlerquelle minimiert. Die Daten durchlaufen alle Prozessschritte, ohne dass sie neu erfasst werden müssen. Das System ist also weniger anfällig für Fehlbuchungen.
Einfachheit: Viele Aufgaben rund ums Rechnungswesen lassen sich mit den DATEV-Lösungen automatisieren und werden deutlich einfacher – von der Belegverarbeitung über Workflows bis zu Auswertungen für die Unternehmenssteuerung. Die Komplexität der Prozesse wird geringer und damit auch die Arbeitslast. Für Philipp Lahm ein wichtiger Punkt: Je einfacher die Prozesse, desto weniger Fehler entstehen, und desto leichter können neue
Mitarbeiter eingearbeitet werden.
Zukunftssicherheit: Mit DATEV und der Steuerberatung steuert Schneekoppe sein Unternehmen sicher in die Zukunft. Die Lösungen erfüllen alle aktuellen und zukünftigen regulatorischen Anforderungen. Die Archivierung ist revisionssicher, die Daten sind geschützt, die Auswertungen sind jederzeit verfügbar und aktuell. Damit ist Schneekoppe auch für die kommenden Jahre bestens gerüstet zu sein.
Das bedeutet konkret:
Zeitersparnis: Statt Belege zu sammeln, zu scannen und per Post oder E-Mail zu versenden, werden sie einfach in DATEV Unternehmen online hochgeladen. Die Steuerberatung kann sie sofort einsehen und verarbeiten. Das spart Zeit und Kosten für Porto, für Lagerung undfür die Verwaltung von Papierbelegen.
Flexibilität und Transparenz: Mit DATEV Unternehmen online profitiert Schneekoppe von der Flexibilität einer modernen Cloud-Lösung. Je nach Bedarf lässt sie sich flexibel erweitern, z. B. um Verkaufsbelege zu erstellen oder für Rechnungsfreigaben. Die Transparenz über alle Prozessschritte bleibt dabei jederzeit gewährleistet.
Sicherheit und Zuverlässigkeit: Mit der DATEV-Lösung arbeitet Schneekoppe sicher und hat die Steuerberatung stets an der Seite. Die Zusammenarbeit läuft über das DATEV‑Rechenzentrum mit hohen Standards bei Datensicherheit und Datenschutz sowie einer revisionssicheren Archivierung. Die sensiblen Finanzdaten sind gut geschützt.
Entscheidungsfindung leicht gemacht
Für Philipp Lahm bedeutet die Digitalisierung des Rechnungswesens eine technische Modernisierung und konkrete Unterstützung im Alltag als Unternehmer. Mit den DATEV-Lösungen hat er Zugriff auf aussagekräftige betriebswirtschaftliche Auswertungen, die ihm helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Software gewährt ihm jederzeit Einblick in wichtige Kennzahlen zur Unternehmensentwicklung. So kann er schnell erkennen, wenn etwas nicht läuft wie geplant, und entsprechend gegensteuern.
Digitalisierung als Erfolgsfaktor
Philipp Lahm hat mit der Digitalisierung des Rechnungswesens bei Schneekoppe einen wichtigen Schritt getan. Sie ermöglicht ihm eine grundlegende Neuausrichtung der internen Prozesse. Keine Digitalisierung um ihrer selbst willen, sondern mit dem Ziel, mehr Effizienz, Transparenz und langfristige Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Das ist es, was andere Unternehmen von dem Weltmeister lernen können.
„Die digitale Weiterentwicklung unseres Rechnungswesens mit DATEV macht uns stärker und vereinfacht den Austausch mit unserer Steuerkanzlei spürbar.“
Philipp Lahm, Eigentümer Schneekoppe und Weltmeisterkapitän