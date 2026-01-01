Bei den DATEV-Lösungen für das Rechnungswesen sind PhilippLahm diese drei Vorteile wichtig:

Effizienz: Durch die durchgängige Digitalisierung des Rechnungswesens wird es besonders effizient. Für den gesamten Prozess vom Rechnungseingang bis zum Controlling ist kein Medienwechsel mehr nötig. Das eingesparte Zeit können Mitarbeitende für andere, wertvollere Aufgaben nutzen. Wenn eine manuelle Erfassung wegfällt, wird auch eine Fehlerquelle minimiert. Die Daten durchlaufen alle Prozessschritte, ohne dass sie neu erfasst werden müssen. Das System ist also weniger anfällig für Fehlbuchungen.

Einfachheit: Viele Aufgaben rund ums Rechnungswesen lassen sich mit den DATEV-Lösungen automatisieren und werden deutlich einfacher – von der Belegverarbeitung über Workflows bis zu Auswertungen für die Unternehmenssteuerung. Die Komplexität der Prozesse wird geringer und damit auch die Arbeitslast. Für Philipp Lahm ein wichtiger Punkt: Je einfacher die Prozesse, desto weniger Fehler entstehen, und desto leichter können neue

Mitarbeiter eingearbeitet werden.

Zukunftssicherheit: Mit DATEV und der Steuerberatung steuert Schneekoppe sein Unternehmen sicher in die Zukunft. Die Lösungen erfüllen alle aktuellen und zukünftigen regulatorischen Anforderungen. Die Archivierung ist revisionssicher, die Daten sind geschützt, die Auswertungen sind jederzeit verfügbar und aktuell. Damit ist Schneekoppe auch für die kommenden Jahre bestens gerüstet zu sein.

Das bedeutet konkret:

Zeitersparnis: Statt Belege zu sammeln, zu scannen und per Post oder E-Mail zu versenden, werden sie einfach in DATEV Unternehmen online hochgeladen. Die Steuerberatung kann sie sofort einsehen und verarbeiten. Das spart Zeit und Kosten für Porto, für Lagerung undfür die Verwaltung von Papierbelegen.

Flexibilität und Transparenz: Mit DATEV Unternehmen online profitiert Schneekoppe von der Flexibilität einer modernen Cloud-Lösung. Je nach Bedarf lässt sie sich flexibel erweitern, z. B. um Verkaufsbelege zu erstellen oder für Rechnungsfreigaben. Die Transparenz über alle Prozessschritte bleibt dabei jederzeit gewährleistet.

Sicherheit und Zuverlässigkeit: Mit der DATEV-Lösung arbeitet Schneekoppe sicher und hat die Steuerberatung stets an der Seite. Die Zusammenarbeit läuft über das DATEV‑Rechenzentrum mit hohen Standards bei Datensicherheit und Datenschutz sowie einer revisionssicheren Archivierung. Die sensiblen Finanzdaten sind gut geschützt.