Milliarden Steuer- und Sozialmeldungen laufen über leistungsstarke Rechenzentren.  Bei DATEV geschieht das auf höchstem Sicherheitsniveau, wie die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 verbürgt - das Qualitätssiegel für Rechenzentren in Deutschland.

Das DATEV-Rechenzentrum bietet weit mehr als pure Rechenleistung und schier unerschöpflich Speicherkapazität. Über das Rechenzentrum werden Daten an Finanzämter, Sozialversicherungsträger und Banken übermittelt sowie millionenfach Lohndokumenten gedruckt und versandt. Natürlich werden auch nach wie vor klassische Rechenzentrumsleistungen wie Datenarchivierung, Datensicherung und Hosting erbracht. 

Bei Bedarf können Steuerberater für ihre Mandanten Datenauswertungen und -analysen anstoßen, um alarmierenden Abweichungen von den erwarteten Werten auf die Spur zu kommen, die Plausibilität von Ergebnissen zu prüfen und Trends in der Geschäftsentwicklung von Mandantenbetrieben frühzeitig zu erkennen.

Unternehmen und ihre Steuerberater müssen digitalisieren, damit die Prozesse auf beiden Seiten besser ineinandergreifen, sie im größeren Umfang zusammenarbeiten und mehr Schritte automatisieren können. Daher hat DATEV parallel zum weiterhin bestehenden klassischen Rechenzentrum eine neue Plattform aufgebaut, das Cloud-native Rechenzentrum. Dort  werden streng vertrauliche Daten verarbeitet. 

teigende Investitionen

Firmen erwarten steigende Investitionen

Wie wird sich der Aufwand für die Cloud im Vergleich zu 2024 voraussichtlich entwickeln?

Insgesamt 46 % erwarten stark zunehmend oder eher zunehmed, sagt eine repräsentative Bitkom-Umfrage von 2025 unter 600 Unternehmen in Deutschland mit mindestens 20 Beschäftigten. 

Cloud in Deutschland

Cloudanbieter aus Deutschland bevorzugt

Wie würden Sie das Herkunftsland des Anbieters einordnen?

Laut Bikom-Umfrage würden die User einem Cloud-Abiter aus Deutschland zu 100% den Vorrang geben. 

Jahressteuererklärungen 2025

Per Mausklick zum Finanzamt

20,1 Millionen Jahressteuererklärungen wurden 2025 über das DATEV-Rechenzentrum  übermittelt.  

Datenübermittlung Sozialversicherungen

Der digitale Meldverkehr boomt

190 Millionen Datenübermittlungen zur Sozialversicherung fanden 2025 über das DATEV-Rechenzentrum statt.  

Eingereichte Belege

Papierflut eingedämmt

Die Entwicklung der digital eingereichten Belege im monatlichen Durchschnitt zeigt: 104 Millionen Belege wurden 2025 von DATEV verarbeitet. 

DATEV ist für die Zukunft gut gerüstet

Speicherkapazität

Rechenzentren und Speicherkakazität

Die vier DATEV-Rechenzentren verfügen über eine Gesamtfläche von 4.500 Quadratmetern.

Das bereitgestellte Volumen für die Langzeitarchivierung steuerrelevanter Datenbeträgt 186 Petabyte.

IBM-Grßrechner und Hardwareserver

IBM-Rechner und Hardwareserver

Sechs IBM-Großrechneranlagen erbringen eine Gesamtleistung von 307.645 MIPS (Millionen Instruktionen pro Sekunde).

Weitere 1.900 Hardwareserver verfügen über einer Speicherkapazität von insgesamt 58 Petabyte.