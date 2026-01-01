Milliarden Steuer- und Sozialmeldungen laufen über leistungsstarke Rechenzentren. Bei DATEV geschieht das auf höchstem Sicherheitsniveau, wie die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 verbürgt - das Qualitätssiegel für Rechenzentren in Deutschland.
Das DATEV-Rechenzentrum bietet weit mehr als pure Rechenleistung und schier unerschöpflich Speicherkapazität. Über das Rechenzentrum werden Daten an Finanzämter, Sozialversicherungsträger und Banken übermittelt sowie millionenfach Lohndokumenten gedruckt und versandt. Natürlich werden auch nach wie vor klassische Rechenzentrumsleistungen wie Datenarchivierung, Datensicherung und Hosting erbracht.
Bei Bedarf können Steuerberater für ihre Mandanten Datenauswertungen und -analysen anstoßen, um alarmierenden Abweichungen von den erwarteten Werten auf die Spur zu kommen, die Plausibilität von Ergebnissen zu prüfen und Trends in der Geschäftsentwicklung von Mandantenbetrieben frühzeitig zu erkennen.
Unternehmen und ihre Steuerberater müssen digitalisieren, damit die Prozesse auf beiden Seiten besser ineinandergreifen, sie im größeren Umfang zusammenarbeiten und mehr Schritte automatisieren können. Daher hat DATEV parallel zum weiterhin bestehenden klassischen Rechenzentrum eine neue Plattform aufgebaut, das Cloud-native Rechenzentrum. Dort werden streng vertrauliche Daten verarbeitet.
Firmen erwarten steigende Investitionen
Wie wird sich der Aufwand für die Cloud im Vergleich zu 2024 voraussichtlich entwickeln?
Insgesamt 46 % erwarten stark zunehmend oder eher zunehmed, sagt eine repräsentative Bitkom-Umfrage von 2025 unter 600 Unternehmen in Deutschland mit mindestens 20 Beschäftigten.
Cloudanbieter aus Deutschland bevorzugt
Wie würden Sie das Herkunftsland des Anbieters einordnen?
Laut Bikom-Umfrage würden die User einem Cloud-Abiter aus Deutschland zu 100% den Vorrang geben.
Per Mausklick zum Finanzamt
20,1 Millionen Jahressteuererklärungen wurden 2025 über das DATEV-Rechenzentrum übermittelt.
Der digitale Meldverkehr boomt
190 Millionen Datenübermittlungen zur Sozialversicherung fanden 2025 über das DATEV-Rechenzentrum statt.