Das DATEV-Rechenzentrum bietet weit mehr als pure Rechenleistung und schier unerschöpflich Speicherkapazität. Über das Rechenzentrum werden Daten an Finanzämter, Sozialversicherungsträger und Banken übermittelt sowie millionenfach Lohndokumenten gedruckt und versandt. Natürlich werden auch nach wie vor klassische Rechenzentrumsleistungen wie Datenarchivierung, Datensicherung und Hosting erbracht.

Bei Bedarf können Steuerberater für ihre Mandanten Datenauswertungen und -analysen anstoßen, um alarmierenden Abweichungen von den erwarteten Werten auf die Spur zu kommen, die Plausibilität von Ergebnissen zu prüfen und Trends in der Geschäftsentwicklung von Mandantenbetrieben frühzeitig zu erkennen.

Unternehmen und ihre Steuerberater müssen digitalisieren, damit die Prozesse auf beiden Seiten besser ineinandergreifen, sie im größeren Umfang zusammenarbeiten und mehr Schritte automatisieren können. Daher hat DATEV parallel zum weiterhin bestehenden klassischen Rechenzentrum eine neue Plattform aufgebaut, das Cloud-native Rechenzentrum. Dort werden streng vertrauliche Daten verarbeitet.