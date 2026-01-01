Cloud-Technologien entwickeln sich zunehmend zum Standard für moderne Softwarelösungen. Viele Technologieanbieter richten ihre Produkte und Plattformen konsequent auf Cloud-Architekturen aus. Klassische On-Premises-Technologien, also lokal installierte und betriebene Software, werden mittelfristig nicht mehr im bisherigen Umfang weiterentwickelt.

Diese Entwicklung betrifft die gesamte IT-Branche. DATEV gestaltet diesen Wandel aktiv mit, um Mitgliedern und deren Mandanten auch künftig sichere, leistungsfähige und wirtschaftliche Lösungen bereitzustellen.

Deshalb wird das DATEV-Produktportfolio schrittweise an moderne Cloud-Standards angepasst. Ziel ist es, Kanzleien und Unternehmen dauerhaft den Zugang zu aktuellen Technologien, höherer Automatisierung und zukunftsfähigen digitalen Prozessen zu ermöglichen.