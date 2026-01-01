Übergreifende Themen
Welche Vorteile bringt mir die Umstellung in die Cloud?
- Zentrale Datenhaltung & medienbruchfreie Prozesse: Alle Daten liegen sicher im Rechenzentrum – das ermöglicht durchgängige Workflows ohne Systembrüche, z. B. mit Ihrer Kanzlei.
- Sicherheit & Stabilität: Die Cloud basiert auf modernsten Sicherheitsstandards (z. B. ISO 27001, BSI-KRITIS) und wird zentral gewartet. Das reduziert Ausfallrisiken und erhöht die Verfügbarkeit.
- Skalierbarkeit & Zukunftssicherheit: Neue gesetzliche Anforderungen (z. B. E-Rechnung, Arbeitszeiterfassung) lassen sich schneller umsetzen. Die Cloud ist die Basis für datengetriebene Innovationen und neue Geschäftsmodelle.
- Effizienz & Automatisierung: In Zukunft werden automatisierte Prozesse (z. B. Belegverarbeitung, Zahlungsabgleich) weiter manuelle Tätigkeiten reduzieren.
- Einfacher & schneller Austausch: Belege, Auswertungen und Rückfragen lassen sich digital und in Echtzeit mit Ihrer Kanzlei teilen – z. B. über DATEV Unternehmen online.
Welche Rolle spielen externe Technologiepartner und -anbieter bei der Cloud-Strategie?
Cloud-Technologien entwickeln sich zunehmend zum Standard für moderne Softwarelösungen. Viele Technologieanbieter richten ihre Produkte und Plattformen konsequent auf Cloud-Architekturen aus. Klassische On-Premises-Technologien, also lokal installierte und betriebene Software, werden mittelfristig nicht mehr im bisherigen Umfang weiterentwickelt.
Diese Entwicklung betrifft die gesamte IT-Branche. DATEV gestaltet diesen Wandel aktiv mit, um Mitgliedern und deren Mandanten auch künftig sichere, leistungsfähige und wirtschaftliche Lösungen bereitzustellen.
Deshalb wird das DATEV-Produktportfolio schrittweise an moderne Cloud-Standards angepasst. Ziel ist es, Kanzleien und Unternehmen dauerhaft den Zugang zu aktuellen Technologien, höherer Automatisierung und zukunftsfähigen digitalen Prozessen zu ermöglichen.
Soll ich jetzt noch On-Premises-Produkte einführen oder auf das Cloud-Produkt warten?
Das hängt vom konkreten Bedarf und von der Verfügbarkeit der jeweiligen Cloud-Nachfolgelösung ab.
Wenn kurzfristig ein konkreter Bedarf besteht und die passende Cloud-Lösung noch nicht verfügbar ist, kann ein On-Premises-Produkt übergangsweise sinnvoll sein. Für mittel- und langfristige Investitionsentscheidungen ist jedoch die Cloud der strategische Zielzustand.
DATEV richtet die Produktentwicklung vorrangig auf neue Cloud-Lösungen aus. Bestehende On-Premises-Produkte werden bis zum jeweiligen Abkündigungszeitpunkt weiterhin hinsichtlich gesetzlicher Anforderungen und technischer Lauffähigkeit abgesichert, aber funktional nicht mehr im bisherigen Umfang weiterentwickelt.
Wichtig ist daher: Wer heute noch ein On-Premises-Produkt einführt, sollte das spätere Umstiegsszenario in die Cloud direkt mitplanen. Die Entscheidung sollte gemeinsam mit Ihrer Kanzlei und dem zuständigen DATEV-Ansprechpartner getroffen werden.
Mit welchen Preisen für die neuen DATEV-Cloud-Anwendungen ist im Vergleich zur heutigen On-Premises-Software zu rechnen?
Die DATEV-Preisstrategie folgt schon immer einer modernen, marktüblichen Logik: Infrastruktur, Betrieb und kontinuierliche Weiterentwicklung sind im Produktpreis integriert – fair verteilt und planbar für Mitglieder, Kundinnen und Kunden. Das gilt auch für die neuen DATEV-Cloud-Anwendungen.
Mit welchem zeitlichen Vorlauf werden Kundinnen und Kunden über eine anstehende Umstellung informiert?
DATEV informiert Kundinnen und Kunden so früh wie möglich über anstehende Umstellungen und notwendige vorbereitende Maßnahmen.
Der konkrete Vorlauf hängt vom Produkt, der Komplexität der Umstellung und dem individuellen Umstellungsszenario ab. Bei größeren Umstellungen, etwa im Kanzleimanagement, ist derzeit ein Vorlauf von rund sechs Monaten vor dem individuellen Umstellungszeitraum vorgesehen.
Dieser Zeitraum soll Kanzleien, Unternehmen, Außendienst und Service eine strukturierte Vorbereitung ermöglichen und Belastungsspitzen vermeiden. Auf Basis erster Erfahrungen werden die Vorlaufzeiten weiter überprüft und bei Bedarf angepasst.
Kann aus den Personendaten automatisch ein DATEV-Konto angelegt werden?
Nein. Ein DATEV-Konto muss immer aktiv und persönlich durch die jeweilige Nutzerin oder den jeweiligen Nutzer angelegt werden. Eine automatische Erstellung aus vorhandenen Personendaten ist nicht möglich.
Die Registrierung erfolgt über eine persönliche E-Mail-Adresse. So wird sichergestellt, dass die Identität eindeutig zugeordnet wird und der Zugriff auf DATEV-Anwendungen geschützt bleibt.
Der Prozess dient damit der Sicherheit, der persönlichen Verantwortlichkeit und dem Schutz der digitalen Identität im DATEV-System.
Heißt selbstverwaltete Identität (DATEV-Konto), dass SmartCard/SmartLogin perspektivisch wegfallen?
Selbstverwaltete Identität bedeutet, dass jede Person ihr DATEV-Konto eigenständig registriert und verwaltet. Bestehende Anmeldemedien wie SmartCard oder SmartLogin können mit dem DATEV-Konto verknüpft und während der Übergangszeit weiterhin genutzt werden.
DATEV unterstützt für die Anmeldung am DATEV-Konto verschiedene sichere Verfahren, darunter SmartCard, SmartLogin und weitere Authentifizierungsverfahren wie zeitbasierte Einmalcodes.
Perspektivisch ist ein einheitlicher, sicherer und zukunftsfähiger Login für alle DATEV-Anwendungen das Ziel. Ob und wann bestehende Medien wie SmartCard oder SmartLogin abgelöst werden, wird rechtzeitig kommuniziert.
Rechnungswesen
Wie sieht der effiziente Finanzbuchführungsprozess der Zukunft aus?
Die Finanzbuchführung der Zukunft ist digital, automatisiert und vernetzt. Das kommende cloudbasierte DATEV Rechnungswesen ermöglicht ein gemeinsames Arbeiten auf einem Datenbestand und geht weg von der manuellen Erfassung von Buchungssätzen hin zur Kontrolle und Optimierung eines weitgehend automatisierten Systems mit integrierter KI. Die Grundlage bildet ein digitaler Belegaustausch mit Ihrer Kanzlei über DATEV Unternehmen online. Die DATEV E-Rechnungsplattform dient als zentraler Knotenpunkt für strukturierte Rechnungsdaten und verbindet Kanzleien, Unternehmen und Behörden. Durch die Anbindung von Vorsystemen über standardisierte Schnittstellen, wird die Effizienz zudem gesteigert und ein medienbruchfreier Datenaustausch ermöglicht.
Dabei steht nicht mehr das einzelne Produkt im Fokus, sondern der durchgängige Prozess – von der Rechnung bis zur Auswertung. So entsteht ein effizienter, zukunftsfähiger Finanzbuchführungsprozess.
Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz (KI) im neuen Rechnungswesen?
KI-basierte Automatisierung wird künftig ein fester Bestandteil des Rechnungswesens sein. Die Software nutzt intelligente Funktionen, um Buchungen weitgehend automatisch zu verarbeiten – insbesondere im Zusammenspiel mit strukturierten Daten aus E-Rechnungen. Dennoch bleibt die fachliche Verantwortung beim Menschen: Die KI unterstützt bei Routineaufgaben, ersetzt aber nicht die Sachbearbeitung. Zusätzlich sorgen integrierte Qualitätssicherungsmechanismen dafür, dass die Ergebnisse zuverlässig und nachvollziehbar bleiben. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und Nachkontrollen gezielt zu minimieren.
Wird das klassische DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bereits 2027 vollständig abgelöst?
Nein, ein vollständiger Umstieg erfolgt nicht sofort. Im Jahr 2027 startet zunächst eine Pilotphase mit wenigen ausgewählten Kanzleien. Erst in den darauffolgenden Jahren werden nach und nach weitere Buchführungsbestände in die neue Lösung überführt, sobald der Funktionsumfang wächst. Alle Kanzleien werden rechtzeitig über die nächsten Schritte informiert. Wichtig ist, sich frühzeitig auf die neuen Arbeitsweisen in der Cloud vorzubereiten.
Bleibt die manuelle Buchungszeile im neuen DATEV Rechnungswesen erhalten?
Ja. Auch im neuen cloudbasierten DATEV Rechnungswesen wird es weiterhin möglich sein, Buchungen manuell zu erfassen. Die Anwendung ist jedoch konsequent auf digitale und automatisierte Prozesse ausgerichtet. Die manuelle Erfassung sollte nur bei Kleinstbuchführungen oder Buchungen ohne Beleg genutzt werden.
Ist es auch künftig möglich, eine EÜR ohne OPOS-Funktion zu buchen?
Ja. Eine EÜR kann auch künftig ohne OPOS-Funktion gebucht werden. DATEV empfiehlt jedoch, in der Kanzlei einen möglichst einheitlichen Buchungsprozess mit OPOS-Funktion zu etablieren – unabhängig davon, ob es sich um eine Bilanzierung oder eine EÜR handelt. Nur so lassen sich die Vorteile automatisierter und digitaler Abläufe voll ausschöpfen. Die OPOS-Buchführung ist die Basis für effiziente Prozesse und eine reibungslose Zusammenarbeit mit Mandant:innen.
Wie gehe ich bei der EÜR mit OPOS vor, wenn Mandantinnen und Mandanten DATEV Unternehmne online ablehnen?
Auch wenn Mandanten DATEV Unternehmen online nicht nutzen möchten, bleibt die Buchung einer EÜR weiterhin möglich. In diesem Fall erfolgt die Bearbeitung jedoch stärker manuell und ist daher weniger effizient.
DATEV empfiehlt, mindestens den digitalen Belegaustausch über DATEV Unternehmen online zu etablieren. Das erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant:innen, reduziert Medienbrüche und ist auch mit Blick auf die E-Rechnung ein wichtiger vorbereitender Schritt.
Wer vollständig auf digitale Belegprozesse verzichtet, muss mit zusätzlichem manuellem Aufwand rechnen, etwa bei Nacharbeiten oder der Sicherstellung korrekter Auswertungen.
Die Empfehlung lautet daher: Auch bei einer EÜR sollte die Kanzlei frühzeitig auf digitale Belegprozesse und möglichst standardisierte Abläufe hinwirken.
Lohn & Personal
Sind in der Migrationsprüfung zu DATEV Lohn bereits alle relevanten Fachgebiete, zum Beispiel Pfändung, berücksichtigt?
Die Migrationsprüfung für DATEV Lohn steht in einer Basisversion bereit und wird schrittweise erweitert. Weitere Fachgebiete, zum Beispiel Pfändung, werden sukzessive in die Prüfung aufgenommen, damit relevante Abrechnungssachverhalte vor der Umstellung berücksichtigt werden können.
Voraussetzung für die Migrationsprüfung ist eine vorhandene RZ-Sicherung. Bei LODAS erfolgt diese automatisch. Bei Lohn und Gehalt muss eine aktive RZ-Sicherung vorhanden sein.
Zusätzlich ist vor der tatsächlichen Migration eine finale Prüfung vorgesehen. Dadurch sollen mögliche Fehler frühzeitig erkannt und die Migrationsfähigkeit der Daten verlässlich bewertet werden.
Wie gehen wir in DATEV LODAS mit organisatorisch getrennten Unternehmen um, die auf mehrere Mandant:innen verteilt sind? Ist eine Zuordnung zu mehreren Mandantinnen und Mandanten möglich?
Die Aufteilung eines Unternehmens auf mehrere Mandanten in DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt kann unterschiedliche fachliche oder organisatorische Gründe haben. Die dahinterliegenden Anforderungen werden derzeit im Zusammenhang mit dem neuen DATEV Lohn analysiert.
Bis zur abschließenden Bewertung gilt: Neue anwendungsspezifische Sonderfälle sollten möglichst vermieden werden. Grundsätzlich sollte ein Unternehmen einem zentralen Mandanten zugeordnet werden.
Ob bereits bestehende organisatorisch getrennte Strukturen künftig zusammengeführt werden müssen oder weiterhin abgebildet werden können, ist derzeit noch nicht abschließend entschieden. DATEV berücksichtigt dabei auch den möglichen Aufwand für Kanzleien und Unternehmen.
Sobald hierzu verbindliche Aussagen möglich sind, wird DATEV rechtzeitig informieren.
Wird der Import von ASCII-Dateien in DATEV Lohn langfristig möglich sein?
Der Import von ASCII-Dateien soll perspektivisch auch in DATEV Lohn möglich bleiben. Das betrifft zum Beispiel selbst erstellte Lösungen zur Erfassung von Bewegungsdaten.
Dabei kann es jedoch Anpassungen bei den importierbaren Feldern und Formaten geben. Kanzleien und Unternehmen sollten daher prüfen, ob bestehende individuelle Importlösungen künftig angepasst werden müssen.
DATEV empfiehlt, möglichst auf standardisierte Schnittstellenlösungen umzusteigen. Dadurch lässt sich die Anbindung an DATEV Lohn stabiler gestalten, und Service- sowie Pflegeaufwände können reduziert werden.
Ist die RZ-Sicherung bei Lohn und Gehalt jetzt kostenfrei?
Ja. Die monatliche RZ-Sicherung für aktive Mandant:innen ist kostenfrei und über den Abrechnungsgrundpreis abgedeckt.
Kosten können nur entstehen, wenn Mandant:innen über einen längeren Zeitraum nicht bearbeitet wurden. Nach zwölf Monaten gelten hierfür die Regelungen der DATEV-Preisliste.
Die RZ-Sicherung ist zudem Voraussetzung für:
- die automatisierte Prüfung,
- die frühzeitige Erkennung von Fehlern,
- und die Information über die Migrationsfähigkeit der Daten im Umstellungscockpit.