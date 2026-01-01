Neuer Wind im Hörsaal

Bieten Sie Ihren Studierenden mit unseren Impulsvorträgen Einblicke in das Berufsbild der Steuerberatung, zeigen Sie den Alltag und die Abläufe von modernen Kanzleien oder lassen Sie sich von aktuellen KI-Entwicklungen bei DATEV und deren Einsatz in der Kanzleipraxis inspirieren.

Unsere Impulsvorträge „Lust auf Steuerberatung“, „Digitalisierung in der Steuerberatung“ und „KI in der Steuerberatung“ können vor Ort an Ihrer Hochschule oder auch online von DATEV-Referierenden durchgeführt werden. Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Inhalte der Vorträge.