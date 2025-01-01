Art.-Nr. 42330 | Bildungspartner-Angebot
Lust auf Steuerberatung (Impulsvortrag)
- Exklusiv für Hochschulen
- Gastvorlesung zum Berufsbild Steuerberater
- Zielgruppe: Studierende vor der Schwerpunktwahl (ca. 1. - 3. Semester)
Ein DATEV-Referierender (teils mit Berufspraktikern) informiert vor Ort über Vorteile und Chancen einer Karriere in der steuer- und wirtschaftsberatenden Branche.
Zielstellung: Mit Klischees aufräumen und Studierende für die Steuerberatung begeistern.
-
Top-5-Kriterien der "Generation Z" bei der Berufswahl
-
Verdienstchancen als Steuerberater:in
-
Work-Life-Balance
-
Jobaussichten - wie sicher ist der Job?
-
Flexibilität und Weiterentwicklungsoptionen als Steuerberater:in
-
Wege zum Traumberuf - wie wird man eigenlich Steuerberater:in?
-
Masterplan zum Berufseinstieg – wie geht’s nach dem Studium weiter?
