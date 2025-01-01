Art.-Nr. 42330 | Bildungspartner-Angebot

Lust auf Steuerberatung (Impulsvortrag)

  • Exklusiv für Hochschulen
  • Gastvorlesung zum Berufsbild Steuerberater
  • Zielgruppe: Studierende vor der Schwerpunktwahl (ca. 1. - 3. Semester)
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Übersicht

Ein DATEV-Referierender (teils mit Berufspraktikern) informiert vor Ort über Vorteile und Chancen einer Karriere in der steuer- und wirtschaftsberatenden Branche.

Zielstellung: Mit Klischees aufräumen und Studierende für die Steuerberatung begeistern.

Inhalte

Behandelte Themen

  • Top-5-Kriterien der "Generation Z" bei der Berufswahl

  • Verdienstchancen als Steuerberater:in

  • Work-Life-Balance

  • Jobaussichten - wie sicher ist der Job?

  • Flexibilität und Weiterentwicklungsoptionen als Steuerberater:in

  • Wege zum Traumberuf - wie wird man eigenlich Steuerberater:in?

  • Masterplan zum Berufseinstieg – wie geht’s nach dem Studium weiter?

