Digitalisierung der Steuerberatung (Impulsvortrag)
- Präsentationsvortrag mit anschließenden Fragen und Diskussionen für Studierende an Hochschulen der DATEV-Partnerschaft
- DATEV-Referierende werden kostenfrei gestellt
- Individuelle Terminvereinbarung
Übersicht
Von der Möglichkeit, Papierbelege gerichtsfest zu scannen und zu archivieren, um anschließend die Originale zu entsorgen, über Rechnungen, die mit Buchführungsprogrammen kommunizieren bis zur vorausgefüllten Steuererklärung.
Wir nehmen Sie und Ihre Studierenden mit auf eine Reise in die Welt der Digitalisierung und zeigen Ihnen die Auswirkungen auf die Steuerberaterbranche.
Inhalte
Behandelte Themen
-
Wo steht die Steuerberatungsbranche?
-
Wie setzt sich die Branche zusammen?
-
Aktueller Digitalisierungsgrad
-
-
Moderne Kanzleiarbeit
-
Arbeitswelten im Wandel
-
Digitale Kollaboration
-
Schnittstellen-Management
-
-
Der / Die Steuerberater:in als Unternehmer:in
-
Datendrehscheibe DATEVcloud
-
Datenströme und Datenethik
-
Neue Technologien: KI und ChatGPT
-
Future Skills und Arbeitsmarktentwicklungen
-
Vision Steuerberatung 20XX