Jedes Jahr starten im August und September hunderttausende junge Menschen ins Berufsleben. Das Statistische Bundesamt meldete allein für 2025 rund 461.800 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung. Dabei sind gerade die ersten Tage und Wochen entscheidend dafür, wie gut sich Auszubildende im Unternehmen einfinden und im Team ankommen. Mit diesen sieben Tipps unterstützen Ausbilderinnen und Ausbilder einen gelungenen Start in die Arbeitswelt:
1. Azubi-Paten bestimmen
Erleichtern Sie neuen Auszubildenden den Einstieg in den Arbeitsalltag mit einem festen Azubi-Paten. Sie geben Orientierung, beantworten Fragen und helfen dabei, schneller im Unternehmen anzukommen. Ein etwa gleichaltriger Pate kann ein besonders zugänglicher und vertrauensvoller Ansprechpartner sein.
2. Aktiv ins Team einbinden
Beziehen Sie neue Azubis möglichst früh in den Arbeitsalltag ein und schaffen Sie Gelegenheiten zum persönlichen Kennenlernen mit Kolleginnen und Kollegen. Kleine informelle Treffen oder Teambuilding-Events erleichtern die Integration und stärken das Zugehörigkeitsgefühl.
3. Verantwortung übertragen
Geben Sie neuen Auszubildenden schon früh verantwortungsvolle Aufgaben. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein und vermittelt ihnen das Gefühl, ein wertvoller Teil des Teams zu sein. Dazu eignen sich beispielsweise die Kurzvorstellung eines Themas im Teammeeting oder die Übernahme eines ersten kleinen Projekts.
4. Nicht nur Aufgaben erklären, sondern den Sinn dahinter
Übertragen Sie Azubis nicht nur Aufgaben, sondern zeigen Sie ihnen auch deren Bedeutung. So kann beispielsweise eine einfache Recherche die Grundlage für eine wichtige Entscheidung im Unternehmen sein. Wenn Azubis den Sinn hinter ihren Aufgaben verstehen, können sie Zusammenhänge erkennen und sich aktiver einbringen.
5. Unternehmenssprache verständlich machen
Machen Sie Auszubildende so früh wie möglich mit dem internen Sprachgebrauch vertraut, denn unbekannte Abkürzungen und Fachbegriffe können anfangs abschrecken und verunsichern. Beispielsweise hilft ein Glossar mit den wichtigsten Kürzeln und Begriffen dabei, einen guten Überblick zu gewinnen und den Einstieg zu erleichtern, ohne zu überfordern.
6. Fachliche Trainings organisieren
Unterstützen Sie Auszubildende dabei, ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Mit gezielten Trainings, beispielsweise zum professionellen Umgang mit Kunden, gewinnen sie mehr Sicherheit und bauen Berührungsängste ab. Besonders wertvoll sind Workshops oder Seminare mit anderen Auszubildenden, da sie den Austausch fördern und gemeinsames Lernen ermöglichen.
7. Offene Fragenkultur schaffen
Ermutigen Sie neue Azubis dazu, Fragen zu stellen, und schaffen Sie eine Umgebung, in der Unsicherheiten offen angesprochen werden können. Regelmäßige Gespräche und kurze Austauschrunden erleichtern das Ankommen und bieten Raum für Feedback.
Fazit
Unternehmen investieren viel Zeit und Ressourcen in die Suche nach Auszubildenden. Umso wichtiger ist ein durchdachter Onboardingprozess, der Orientierung gibt, Wertschätzung vermittelt und neue Talente motiviert, sich von Beginn an einzubringen. Engagierte und zufriedene Azubis sind glaubwürdige Botschafter und tragen dazu bei, den Ruf des Unternehmens als
attraktiven Ausbildungsbetrieb zu stärken. Denn wer jungen Menschen von Anfang an Vertrauen schenkt, investiert in die Fachkräfte von morgen.