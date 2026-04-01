Jedes Jahr starten im August und September hunderttausende junge Menschen ins Berufsleben. Das Statistische Bundesamt meldete allein für 2025 rund 461.800 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung. Dabei sind gerade die ersten Tage und Wochen entscheidend dafür, wie gut sich Auszubildende im Unternehmen einfinden und im Team ankommen. Mit diesen sieben Tipps unterstützen Ausbilderinnen und Ausbilder einen gelungenen Start in die Arbeitswelt: