Ab 1. Januar 2027 endet für Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von mehr als 800.000 Euro die bisherige Übergangsregelung für die Ausstellung von Rechnungen in anderen Formaten. Werden danach Rechnungen nicht in einem zulässigen elektronischen Format erstellt, kann dies zu Verzögerungen im Rechnungsprozess, Korrekturen und steuerlichen Risiken führen.

Das heißt konkret:

Der Zahlungseingang verschiebt sich nach hinten, wenn der Rechnungsempfänger eine korrekte E-Rechnung verlangt.

Sie müssen eine gesetzeskonforme E-Rechnung nachschicken.

Steuerliche Risiken entstehen beim Rechnungsempfänger, weil er die Vorsteuer nicht geltend machen kann.

Da der Rechnungssteller dazu verpflichtet ist, eine ordnungsgemäße E-Rechnung zu erstellen, schafft eine frühzeitige Vorbereitung Sicherheit und unterstützt einen reibungslosen Rechnungsaustausch mit Geschäftspartnern.