Bereiten Sie Ihr Unternehmen frühzeitig auf die gesetzlichen Anforderungen zur E-Rechnung vor – mit digitalen Lösungen von DATEV für Versand, Empfang und Verarbeitung.
Die gesetzlichen Anforderungen an elektronische Rechnungen entwickeln sich weiter:
- Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro müssen ab dem 01.01.2027 E-Rechnungen versenden.
- Für Unternehmen mit geringerem Umsatz folgt die Verpflichtung ab dem 01.01.2028.
Bereits seit dem 01.01.2025 gilt für alle Unternehmen die Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen. Mit der kommenden Versandpflicht wird der Anteil elektronischer Rechnungen im Umlauf deutlich steigen — und damit auch die Relevanz effizienter digitaler Prozesse.
Sie empfangen und verarbeiten bereits E-Rechnungen? Klasse!
Falls nicht, gestalten Sie Ihren Rechnungseingang digital und effizient: Mit DATEV Unternehmen online verarbeiten und archivieren Sie E-Rechnungen rechtssicher und GoBD-konform.
Die Cloud-Lösung bildet den gesamten digitalen Rechnungseingangsprozess ab und unterstützt gemeinsam mit Belege online eine strukturierte und durchgängige Weiterverarbeitung.
Entdecken Sie in der Produkttour die Funktionen und Vorteile von DATEV Unternehmen online und erfahren Sie, wie Sie direkt starten können.
Für jeden Bedarf die passende Lösung
Unsere DATEV-Produkte erfüllen bereits heute alle gesetzlichen Anforderungen und unterstützen Sie dabei, E-Rechnungen sicher zu versenden, zu empfangen und weiterzuverarbeiten.
DATEV Unternehmen online mit DATEV Auftragswesen next
Mit DATEV Unternehmen online und dem Zusatzmodul DATEV Auftragswesen next erstellen, versenden und archivieren Sie E-Rechnungen GoBD-konform und digitalisieren Ihren gesamten Rechnungsprozess.
So schreiben Sie E-Rechnungen einfach und effizient und sparen Zeit sowie Ressourcen.
DATEV Mittelstand-Programme
Mit den DATEV Mittelstand-Programmen und DATEV Unternehmen online digitalisieren Sie den gesamten Prozess vom Angebot bis zur Rechnung.
Dabei können Sie E-Rechnungen erstellen, versenden und GoBD-konform archivieren.
Sie haben spezielle Versandanforderungen?
DATEV SmartTransfer ist eine umfassende Lösung für den Austausch von E-Rechnungen und Geschäftsdokumenten.
Die Lösung eignet sich insbesondere für Unternehmen mit einem hohen monatlichen E-Rechnungsvolumen, unterschiedlichen E-Rechnungsformaten oder speziellen Versand-Anforderungen, die Prozesse automatisieren möchten.