Bereiten Sie Ihr Unternehmen frühzeitig auf die gesetzlichen Anforderungen zur E-Rechnung vor – mit digitalen Lösungen von DATEV für Versand, Empfang und Verarbeitung.

Die gesetzlichen Anforderungen an elektronische Rechnungen entwickeln sich weiter:

Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro müssen ab dem 01.01.2027 E-Rechnungen versenden.

Für Unternehmen mit geringerem Umsatz folgt die Verpflichtung ab dem 01.01.2028.

Bereits seit dem 01.01.2025 gilt für alle Unternehmen die Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen. Mit der kommenden Versandpflicht wird der Anteil elektronischer Rechnungen im Umlauf deutlich steigen — und damit auch die Relevanz effizienter digitaler Prozesse.

