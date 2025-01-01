Mit DATEV Auftragswesen, als Bestandteil von den DATEV Mittelstand-Programmen, können Sie E-Rechnungen erstellen und zur Weiterverarbeitung weiterleiten.

Wenn Sie Ihre Finanzbuchführung selber im Unternehmen umsetzen, können Sie die E-Rechnung für die Weiterverarbeitung und Verbuchung in den DATEV Mittelstand-Programmen zur Verfügung stellen.

Die DATEV Mittelstand-Programme umfassen die Programme DATEV Mittelstand Faktura, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU).

Wenn Ihre Steuerberatungskanzlei Ihre Finanzbuchführung übernimmt, kann diese einfach auf die E-Rechnung in Belege online zugreifen und diese weiterverarbeiten.