Mit den DATEV Mittelstand-Programmen und DATEV Unternehmen online können Sie nicht nur E-Rechnungen schreiben, versenden und GoBD-konform archivieren, sondern auch den gesamten Prozess vom Angebot bis hin zur Rechnung digitalisieren.
Sie können ganz unkompliziert E-Rechnungen erstellen, verschicken und damit Zeit sowie Ressourcen sparen.
E-Rechnungsausgang: Der Prozess im Überblick
- Aktiveren Sie zunächst die E-Rechnung in DATEV Auftragswesen, das in den DATEV Mittelstand-Programmen enthalten ist. Danach können Sie ganz einfach Rechnungen als E-Rechnungen erstellen und versenden.
- Versendet werden die E-Rechnungen an Ihre Kunden automatisch.
- Tipp: Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Kunden und Kundinnen. Mit der Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Ihre Kunden automatisch eine TRAFFIQX®-ID.
- Tragen Sie dafür die TRAFFIQX®-ID Ihres Kunden in den DATEV Mittelstand-Programmen ein.
- Die Rechnung kann dann GoBD-konform in der DATEV Dokumentenablage oder in ELO for DATEV archiviert werden. Für die Weiterverarbeitung kann die Rechnung an Ihre Finanzbuchführung übergeben und gebucht werden.
- Wenn Sie die DATEV Dokumentenablage als Archiv verwenden und Ihre Steuerkanzlei den Jahresabschluss erstellt, empfehlen wir, die Rechnungen nachgelagert an DATEV Unternehmen online (Zusatzmodul Belege online) zu übertragen. So kann z. B. Ihre Steuerberatungskanzlei direkt auf die Daten im Jahresabschluss zugreifen.
Ausblick DATEV E-Rechnungspostfach (DATEV E-Rechnungsplattform)
Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach und die Anbindung von Softwarelösungen von Drittanbietern wird Mitte 2026 möglich sein.
Ausblick: E-Rechnungen versenden über die DATEV E-Rechnungsplattform
-
Die Chance bei Mandanten besteht auch darin, die Unternehmen ab 2025 – und wahrscheinlich dann die zwei Jahre danach – runderneuert und zukunftssicher aufzustellen, auch und gerade im Hinblick auf Personalknappheit.
Henning Berger
BHK Berger Heister Kretschmann GmbH
Ihre DATEV-Produkte für die E-Rechnung
DATEV Mittelstand-Programme und DATEV Auftragswesen
Mit DATEV Auftragswesen, als Bestandteil von den DATEV Mittelstand-Programmen, können Sie E-Rechnungen erstellen und zur Weiterverarbeitung weiterleiten.
Wenn Sie Ihre Finanzbuchführung selber im Unternehmen umsetzen, können Sie die E-Rechnung für die Weiterverarbeitung und Verbuchung in den DATEV Mittelstand-Programmen zur Verfügung stellen.
Die DATEV Mittelstand-Programme umfassen die Programme DATEV Mittelstand Faktura, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU).
Wenn Ihre Steuerberatungskanzlei Ihre Finanzbuchführung übernimmt, kann diese einfach auf die E-Rechnung in Belege online zugreifen und diese weiterverarbeiten.
DATEV Unternehmen online mit DATEV Belege online
DATEV Unternehmen online zusammen mit DATEV Belege online unterstützt Sie durchgehend - von der Rechnungsschreibung, -versand und revisionssicheren Archivierung, bis zur Verbuchung der Rechnung. Alles in einer Lösung - einfach und sicher. Sie und Ihre Kanzlei haben jederzeit Zugriff auf dieselben digitalen Belege.
Mit Belege online können Sie die E-Rechnungen zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum abgelegt und revisionssicher archiviert werden. Eine einfache Suche nach Betrag oder Geschäftspartner ist ebenfalls möglich. Die Belege stehen zur Weiterbearbeitung in DATEV Unternehmen online bzw. in DATEV Mittelstand zur Verfügung.
DATEV Dokumentenablage
Zusammen mit den DATEV Mittelstand-Programmen steht Ihnen zudem die DATEV Dokumentenablage (inkl. Revisionssicherheit) kostenlos zur Verfügung. Damit können Sie sicher und GoBD-konform Ihre E-Rechungen speichern und archivieren.
Einblick in die E-Rechnung in DATEV Mittelstand
Unsere Unterstützungsangebote
Eine Auswahl
Hilfe zur Selbsthilfe
- DATEV Auftragswesen - E-Rechnungen erstellen - Dok-Nr.: 1008456
- DATEV Auftragswesen - Erste Schritte zur Programmeinrichtung - Dok-Nr.: 1019220
- DATEV Unternehmen online - Erste Schritte und Einsatzvoraussetzungen - Dok-Nr.: 1003972
Seminare, Beratungen und Verlagsmedien
Sie nutzen bereits DATEV Mittelstand Faktura mit DATEV Unternehmen online?
Das sind Ihre nächsten Schritte:
- E-Rechnungsausgangsprozess abgleichen. - mehr
- Prozesse anpassen, Kundinnen und Kunden informieren. - E-Mail-Vorlage
- Tipp: Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Kunden.
- Beginnen Sie mit einer kleinen Gruppe von Kunden, die Sie einladen, sich auf der DATEV E-Rechnungsplattform zu registrieren.
- Mit der Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Ihre Kunden eine TRAFFIQX®-ID.
- Tragen Sie danach die TRAFFIQX®-ID Ihres Kunden in den DATEV Mittelstand-Programmen ein.
- E-Rechnung in DATEV Auftragswesen aktivieren. - mehr
Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie
NEUE VERSION: Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie
Alle Vorteile auf einen Blick! Hier finden Sie Leitfäden, E-Mail-Vorlagen und Präsentationen zum Download. Sie haben Fragen zur E-Rechnungsplattform? Hier finden Sie Antworten. Holen Sie sich jetzt das Unterstützungspaket und starten Sie mit der Umsetzung. Je früher, desto besser!