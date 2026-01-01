Aus dem ISA (DE) 240 sowie den ergänzenden Fehlerrisikoüberlegungen könnte folgender Mindestumfang für JET abgeleitet werden:

Anzahl der Buchungen pro Erfasser manuelle Buchungen auf eigentlichen Automatikkonten (Konten, die nur von maschinellen Benutzern bebucht werden) Sollbuchungen auf Umsatzerlöskonten sowie Statistik der Umsatzerlöse Buchungen mit ungewöhnlichen Buchungstexten Gegenkontenanalyse auffällige Buchungen auf Kassenkonten zeitnahes Erfassen und zeitnahes Buchen Buchungen an Wochenenden und Feiertagen doppelte Buchungen Buchungen mit gerundeten Ziffern vor dem Komma Lückenanalyse Buchungen über Schnittstellen Dauerbuchungen

Der hier genannte Mindestumfang erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf eine allgemeingültige Best Practice. Im Einzelfall können einige JET nicht anwendbar sein oder andere Fehlerrisiken besser abdecken. Daher sollte die Auswahl der JET immer auf einem grundlegenden Verständnis des Unternehmens und den im Unternehmen abgebildeten Prozessen und Datenströmen basieren. Grundsätzlich können JET manuell durchgeführt werden. Diese Art der Identifikation auffälliger Buchungen wäre jedoch sehr zeitaufwendig und würde das Abschlussprüfungshonorar überschreiten.

Für die Durchführung von JET ist daher ein spezielles Prüfungsprogramm oder ein allgemeines Tabellenkalkulationsprogramm zu verwenden. In der Praxis hat sich gerade bei einem umfangreichen Datenvolumen eine Kombination aus den beiden genannten Programmarten bewährt. Die grundlegende Datenübernahme, -aufbereitung und -auswertung erfolgt unter Verwendung von speziellen Programmen wie ACL oder IDEA; im Idealfall unter Verwendung von Skripten beziehungsweise Makros. Die nachfolgenden Darstellungen, Dokumentationen und die Interpretation der Ergebnisse werden anhand eines Tabellenkalkulationsprogramms vorgenommen.