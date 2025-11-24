Praxiswerkstatt JET mit DATEV Datenprüfung
- Prüfungshandlungen für das Journal Entry Testing (JET)
- Auffällige Journaleinträge im Hauptbuch identifizieren
- Datenanalyse zur Risikominimierung und Prüfungssicherheit
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Anhand von Fallstudien können Sie umfangreiche Analysen zur Gewinnung der Prüfungssicherheit durchführen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Interpretationsansätze können Sie auch auf relevante Vorsysteme übertragen.
Das Journal Entry Testing (JET) beschreibt die Identifizierung von auffälligen Journaleinträgen im Hauptbuch, die das Risiko des Außerkraftsetzens von Kontrollen durch das Management (sog. Management Override of controls) adressieren. Als berufsständische Grundlage für das JET dient der ISA[DE] 240 „Die Verantwortung des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen".
Mit DATEV Datenprüfung classic/comfort können Sie die notwendigen Prüfungshandlungen für das JET einfach umsetzen. Anhand unterschiedlicher Datenbestände und Problemstellungen erlernen Sie die notwendigen Schritte der JET-Analyse zur Risikominimierung. Die Ergebnisse der JET- Analyse dienen als Grundlage für weitergehende Prüfungshandlungen, welche von Ihnen als identifizierten Auffälligkeiten adressiert werden.
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Themen
-
Rechtliche Grundlagen für das Journal Entry Testing (JET)
-
Kurze Wiederholung des Grundwissens zu DATEV Datenprüfung
-
Import von Daten in unterschiedlichen Formaten (GDPdU-Import „Steuerliche Außenprüfung"), Textformate mit Trennzeichen, Textdateien mit fester Satzlänge, Microsoft Excel Tabellen, Referenztabellen usw.)
-
Den importierten Datenbestand auf Vollständigkeit prüfen (z. B. Abgleich mit SuSa)
-
Datenbestände für die Prüfung aufbereiten (Tabellen verknüpfen, notwendige Spalten durch Berechnung ergänzen, redundante Datensätze bereinigen)
-
Einsatz der Referenztabelle als Prüfungsvorbereitung
-
Plausibilitätsprüfungen durchführen (Eindeutigkeit des Datenbestands, Vollständigkeitsprüfungen, Kontrollberechnungen etc.)
-
Analysehandlungen mit Hilfe von vorhandenen Standard-Prüfungsschritten sowie Ad-hoc-Möglichkeiten (verdichten, filtern, Lückenanalyse etc.) durchführen
-
Prüfungsergebnisse in DATEV Abschlussprüfung comfort dokumentieren oder Ergebnisse weitergeben
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und -inhaber sowie Führungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der DATEV Datenprüfung
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Klaus Küfner
Steuerberater, Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.