Praxiswerkstatt JET mit DATEV Datenprüfung

Mit DATEV Datenprüfung classic/comfort können Sie alle notwendigen Prüfungshandlungen für das Journal Entry Testing (JET) sicher vornehmen.
  • Prüfungshandlungen für das Journal Entry Testing (JET)
  • Auffällige Journaleinträge im Hauptbuch identifizieren
  • Datenanalyse zur Risikominimierung und Prüfungssicherheit
Einmalig
241,00 €
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Anhand von Fallstudien können Sie umfangreiche Analysen zur Gewinnung der Prüfungssicherheit durchführen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Interpretationsansätze können Sie auch auf relevante Vorsysteme übertragen.

Das Journal Entry Testing (JET) beschreibt die Identifizierung von auffälligen Journaleinträgen im Hauptbuch, die das Risiko des Außerkraftsetzens von Kontrollen durch das Management (sog. Management Override of controls) adressieren. Als berufsständische Grundlage für das JET dient der ISA[DE] 240 „Die Verantwortung des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen".

Mit DATEV Datenprüfung classic/comfort können Sie die notwendigen Prüfungshandlungen für das JET einfach umsetzen. Anhand unterschiedlicher Datenbestände und Problemstellungen erlernen Sie die notwendigen Schritte der JET-Analyse zur Risikominimierung. Die Ergebnisse der JET- Analyse dienen als Grundlage für weitergehende Prüfungshandlungen, welche von Ihnen als identifizierten Auffälligkeiten adressiert werden.

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Themen

  • Rechtliche Grundlagen für das Journal Entry Testing (JET)

  • Kurze Wiederholung des Grundwissens zu DATEV Datenprüfung

  • Import von Daten in unterschiedlichen Formaten (GDPdU-Import „Steuerliche Außenprüfung"), Textformate mit Trennzeichen, Textdateien mit fester Satzlänge, Microsoft Excel Tabellen, Referenztabellen usw.)

  • Den importierten Datenbestand auf Vollständigkeit prüfen (z. B. Abgleich mit SuSa)

  • Datenbestände für die Prüfung aufbereiten (Tabellen verknüpfen, notwendige Spalten durch Berechnung ergänzen, redundante Datensätze bereinigen)

  • Einsatz der Referenztabelle als Prüfungsvorbereitung

  • Plausibilitätsprüfungen durchführen (Eindeutigkeit des Datenbestands, Vollständigkeitsprüfungen, Kontrollberechnungen etc.)

  • Analysehandlungen mit Hilfe von vorhandenen Standard-Prüfungsschritten sowie Ad-hoc-Möglichkeiten (verdichten, filtern, Lückenanalyse etc.) durchführen

  • Prüfungsergebnisse in DATEV Abschlussprüfung comfort dokumentieren oder Ergebnisse weitergeben

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und -inhaber sowie Führungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der DATEV Datenprüfung

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Klaus Küfner

Klaus Küfner

Steuerberater, Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Online Event
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Di, 15.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 19.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Di, 01.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

