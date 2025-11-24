Praxiswerkstatt JET mit DATEV Datenprüfung

Anhand von Fallstudien können Sie umfangreiche Analysen zur Gewinnung der Prüfungssicherheit durchführen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Interpretationsansätze können Sie auch auf relevante Vorsysteme übertragen.

Das Journal Entry Testing (JET) beschreibt die Identifizierung von auffälligen Journaleinträgen im Hauptbuch, die das Risiko des Außerkraftsetzens von Kontrollen durch das Management (sog. Management Override of controls) adressieren. Als berufsständische Grundlage für das JET dient der ISA[DE] 240 „Die Verantwortung des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen".

Mit DATEV Datenprüfung classic/comfort können Sie die notwendigen Prüfungshandlungen für das JET einfach umsetzen. Anhand unterschiedlicher Datenbestände und Problemstellungen erlernen Sie die notwendigen Schritte der JET-Analyse zur Risikominimierung. Die Ergebnisse der JET- Analyse dienen als Grundlage für weitergehende Prüfungshandlungen, welche von Ihnen als identifizierten Auffälligkeiten adressiert werden.

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.