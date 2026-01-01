Die Grundlagenseminare richten sich an Mitarbeitende mit Branchenkenntnissen, jedoch ohne tiefgehende Softwareerfahrung, sowie an neue Beschäftigte in der Verwaltung. Sie vermitteln eine fundierte Basis für die Arbeit mit DATEV Rechnungswesen kommunal, DATEV Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung und DATEV Kommunale Abgabe.

Neu im Programm ist dieses Jahr die Schulung Grundlagen Entgeltabrechnung TVöD-VKA mit DATEV LODAS. Hier geben wir Ihnen einen detaillierten Einblick in die Entgeltabrechnung im öffentlichen Dienst – inklusive Tarifpflege, Berechnung von Sonderzahlungen und Zusatzversorgung.