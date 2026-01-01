Im Zeitraum Mai bis Juli 2026 finden zahlreiche Vor-Ort- und Online-Schulungen statt. Das Lernen in kleinen Gruppen ermöglicht Ihnen einen intensiven Austausch mit unseren erfahrenen Referentinnen und Referenten. So können individuelle Fragen direkt geklärt werden.
Grundlagenschulungen – solide Basis für Neueinsteiger
Die Grundlagenseminare richten sich an Mitarbeitende mit Branchenkenntnissen, jedoch ohne tiefgehende Softwareerfahrung, sowie an neue Beschäftigte in der Verwaltung. Sie vermitteln eine fundierte Basis für die Arbeit mit DATEV Rechnungswesen kommunal, DATEV Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung und DATEV Kommunale Abgabe.
Neu im Programm ist dieses Jahr die Schulung Grundlagen Entgeltabrechnung TVöD-VKA mit DATEV LODAS. Hier geben wir Ihnen einen detaillierten Einblick in die Entgeltabrechnung im öffentlichen Dienst – inklusive Tarifpflege, Berechnung von Sonderzahlungen und Zusatzversorgung.
Update-Schulungen – frische Impulse für Anwender
Unsere Update-Schulungen bieten erfahrenen Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit, ihr Wissen gezielt auszubauen. Vorgestellt werden unter anderem spezielle Funktionen und Weiterentwicklungen aber natürlich auch hilfreiche Tipps und Tricks in den Anwendungen.
In der Schulung zu DATEV Rechnungswesen kommunal erhalten Sie darüber hinaus wertvolle Impulse zum Jahresabschluss. In der Update-Schulung DATEV Haushaltsplanung/Mittelbewirtschaftung informieren wir Sie unter anderem über die komfortable Web-Planung sowie über die vereinfachte Budgetsteuerung. In der Schulung DATEV Kommunale Abgabe stehen u.a. die Cloud-Anwendung DATEV Messbescheidverwaltung sowie optionale Schwerpunkte zu kommunalen Steuern oder Verbrauchsgebühren im Fokus.
Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz
Alle Schulungen für den Public Sector finden Sie hier: go.datev.de/ps-wissen