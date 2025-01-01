Grundlagenschulung DATEV Kommunale Abgabe
- Alles über Abgabearten, Stammdaten, Adressaten
- Verwaltung der verschiedenen Abgabearten
- Zusammenspiel mit dem Rechnungswesen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Lösung „DATEV Kommunale Abgabe“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.
Themen
Grundlagen und allgemeiner Überblick
Abgabearten, Stammdaten, Adressaten
Verwaltung der Abgaben (Neuanlage, Bearbeitung, Abmeldung, Ummeldung, Storno)
Rollen
Zahlweisen
Allgemeine Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer)
Verbrauchsabhängige Abgaben (Wasser, Abwasser…)
Bescheid und Bescheid-Layout
Bescheidlauf (Überblick)
Auswertungen
Übergabe an das Rechnungswesen
Digitale Dokumentenablage
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kommunale Abgaben
Nachweis
Nach der Teilnahme an einem Präsenzseminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier .
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.