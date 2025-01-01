Art.-Nr. 78355 | Präsenzseminar mit Übung

Grundlagenschulung DATEV Kommunale Abgabe

Das Seminar vermittelt Ihnen solides Grundlagenwissen und spezielle Kenntnisse im Umgang mit dem Programm DATEV Kommunale Abgabe.
  • Alles über Abgabearten, Stammdaten, Adressaten
  • Verwaltung der verschiedenen Abgabearten
  • Zusammenspiel mit dem Rechnungswesen
Einmalig
267,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Lösung „DATEV Kommunale Abgabe“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.

Themen

  • Grundlagen und allgemeiner Überblick

  • Abgabearten, Stammdaten, Adressaten

  • Verwaltung der Abgaben (Neuanlage, Bearbeitung, Abmeldung, Ummeldung, Storno)

  • Rollen

  • Zahlweisen

  • Allgemeine Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer)

  • Verbrauchsabhängige Abgaben (Wasser, Abwasser…)

  • Bescheid und Bescheid-Layout

  • Bescheidlauf (Überblick)

  • Auswertungen

  • Übergabe an das Rechnungswesen

  • Digitale Dokumentenablage

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kommunale Abgaben

Nachweis

Nach der Teilnahme an einem Präsenzseminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier .

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 78355 | Präsenzseminar mit Übung

Grundlagenschulung DATEV Kommunale Abgabe

Das Seminar vermittelt Ihnen solides Grundlagenwissen und spezielle Kenntnisse im Umgang mit dem Programm DATEV Kommunale Abgabe.
Einmalig
267,00 €
Termin buchen