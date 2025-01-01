Art.-Nr. 78410 | Online-Seminar mit Übung

Update-Schulung online DATEV Rechnungswesen kommunal

Wir vermitteln Ihnen Grundlagen und bringen Ihren Wissensstand und Kenntnisse im Umgang mit dem Programm Rechnungswesen kommunal auf den neuesten Stand.
  • Aktuelle Tipps in der DATEV Lösung „Rechnungswesen kommunal“
  • Aktuelle Entwicklungen und einen erweiterten Funktionsumfang der DATEV Lösung
  • Praxisbezug durch erfahrene Anwender
Einmalig
267,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset).

Seminarnutzen

In diesem Seminar erhalten Sie einen erweiterten Einblick in die DATEV-Lösung „Rechnungswesen kommunal“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks anhand verschiedener Praxisbeispiele.

Themen

  • Darstellung der neuen Programmfunktionalitäten in Rechnungswesen kommunal im Überblick

  • Kennenlernen der neuen Möglichkeiten in den Modulen

  • Unterstützung durch DATEV Unternehmen online

  • Effizienzsteigerung durch zielgerichtete Nutzung der vorhandenen Funktionalitäten

  • Vorstellung des durchgängigen Buchens mit digitalen Belegen

  • Vorstellung der Möglichkeiten der digitalen Dokumentenablage

  • Information zum Thema „Elektronische Rechnung“

  • Änderungen bei der Anlage Geschäftspartnerstammdaten

  • Filter- und Suchfunktionen

  • Tipps zum Mahnwesen (Mahnformular, öffentlich-rechtliche/privatrechtliche Forderungen auf der Mahnung, Mahnen von Nebenforderungen, Säumniszuschläge, Zinsen etc.)

  • Auszahlen von Guthaben

  • Prozessoptimierung beim Buchen mit der Finanzrechnung

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von DATEV Rechnungswesen kommunal

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78410 | Online-Seminar mit Übung

Update-Schulung online DATEV Rechnungswesen kommunal

Wir vermitteln Ihnen Grundlagen und bringen Ihren Wissensstand und Kenntnisse im Umgang mit dem Programm Rechnungswesen kommunal auf den neuesten Stand.
Einmalig
267,00 €
Termin buchen