Update-Schulung online DATEV Rechnungswesen kommunal
- Aktuelle Tipps in der DATEV Lösung „Rechnungswesen kommunal“
- Aktuelle Entwicklungen und einen erweiterten Funktionsumfang der DATEV Lösung
- Praxisbezug durch erfahrene Anwender
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset).
Seminarnutzen
In diesem Seminar erhalten Sie einen erweiterten Einblick in die DATEV-Lösung „Rechnungswesen kommunal“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks anhand verschiedener Praxisbeispiele.
Themen
-
Darstellung der neuen Programmfunktionalitäten in Rechnungswesen kommunal im Überblick
-
Kennenlernen der neuen Möglichkeiten in den Modulen
-
Unterstützung durch DATEV Unternehmen online
-
Effizienzsteigerung durch zielgerichtete Nutzung der vorhandenen Funktionalitäten
-
Vorstellung des durchgängigen Buchens mit digitalen Belegen
-
Vorstellung der Möglichkeiten der digitalen Dokumentenablage
-
Information zum Thema „Elektronische Rechnung“
-
Änderungen bei der Anlage Geschäftspartnerstammdaten
-
Filter- und Suchfunktionen
-
Tipps zum Mahnwesen (Mahnformular, öffentlich-rechtliche/privatrechtliche Forderungen auf der Mahnung, Mahnen von Nebenforderungen, Säumniszuschläge, Zinsen etc.)
-
Auszahlen von Guthaben
-
Prozessoptimierung beim Buchen mit der Finanzrechnung
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Rechnungswesen kommunal
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.