Art.-Nr. 78409 | Online-Seminar mit Übung

Update-Schulung online DATEV Haushaltsplanung/Mittelbewirtschaftung

Gestalten Sie Ihren Haushalts- und Wirtschaftsplanungsprozess effizient mit der DATEV Haushaltsplanung.
  • Prozessorientiert erläutern wir Ihnen wichtige Funktionen der DATEV Lösungen Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung
  • Praxisbeispiele durch erfahrene Anwender
  • Wichtige Neuerungen und Tipps und Tricks werden direkt in der Anwendung dargestellt
Einmalig
267,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset).

Seminarnutzen

In diesem Seminar erhalten Sie einen erweiterten Einblick in DATEV Haushaltsplanung und DATEV Mittelbewirtschaftung. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.

Themen

  • Bearbeiten und Verwalten der kommunalen Stammdaten für die Haushaltsplanung (z.B. Konten, Kostenstellen, Hierarchien, Dienststellen, Berechtigungen, Zeiträume, Orientierungsdaten)

  • Anlegen und Verwalten von Kennzahlen, Leistungen und Steuerungsgrößen zur produktorientierten Steuerung des Haushaltes und für die Erstellung eines umfassenden Berichtswesens

  • Arbeitsschritte und Arbeitsstellung in der Betragsplanung: zentrale Betragserfassung und/oder dezentrale (Web-) Planung.

  • Zusammenstellen des Haushaltsbuchs: Neues Layout mit HHB 2.0

  • Mittelbindungs- und Auftragskonzept im Modul Mittelbewirtschaftung

  • Arbeiten mit flexiblen Instrumenten der Haushaltsdurchführung (z.B. Sperren)

  • Belegerfassung in der Mittelbewirtschaftung: Arbeiten mit Maßnahmen, Mittelbindungen, Ermächtigungsüberträgen

  • Digitales Belegbuchen in der Mittelbewirtschaftung und automatisches Verbuchen der Belege

  • Mittelbewirtschaftung als Controlling – Instrument: Mitgelieferte Standardauswertungen und Definition von individuellen Auswertungen für das Monats- und Jahresberichtswesen

  • Tipps zum Zusammenspiel von Haushaltsplanung, Mittelbewirtschaftung und Rechnungswesen

  • Verknüpfung Anordnung und Beleg

  • Web-Planung

  • Diagramme

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von DATEV Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

