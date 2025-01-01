Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset).

Seminarnutzen

In diesem Seminar erhalten Sie einen erweiterten Einblick in DATEV Haushaltsplanung und DATEV Mittelbewirtschaftung. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.