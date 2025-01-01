Update-Schulung online DATEV Haushaltsplanung/Mittelbewirtschaftung
- Prozessorientiert erläutern wir Ihnen wichtige Funktionen der DATEV Lösungen Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung
- Praxisbeispiele durch erfahrene Anwender
- Wichtige Neuerungen und Tipps und Tricks werden direkt in der Anwendung dargestellt
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset).
Seminarnutzen
In diesem Seminar erhalten Sie einen erweiterten Einblick in DATEV Haushaltsplanung und DATEV Mittelbewirtschaftung. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.
Themen
Bearbeiten und Verwalten der kommunalen Stammdaten für die Haushaltsplanung (z.B. Konten, Kostenstellen, Hierarchien, Dienststellen, Berechtigungen, Zeiträume, Orientierungsdaten)
Anlegen und Verwalten von Kennzahlen, Leistungen und Steuerungsgrößen zur produktorientierten Steuerung des Haushaltes und für die Erstellung eines umfassenden Berichtswesens
Arbeitsschritte und Arbeitsstellung in der Betragsplanung: zentrale Betragserfassung und/oder dezentrale (Web-) Planung.
Zusammenstellen des Haushaltsbuchs: Neues Layout mit HHB 2.0
Mittelbindungs- und Auftragskonzept im Modul Mittelbewirtschaftung
Arbeiten mit flexiblen Instrumenten der Haushaltsdurchführung (z.B. Sperren)
Belegerfassung in der Mittelbewirtschaftung: Arbeiten mit Maßnahmen, Mittelbindungen, Ermächtigungsüberträgen
Digitales Belegbuchen in der Mittelbewirtschaftung und automatisches Verbuchen der Belege
Mittelbewirtschaftung als Controlling – Instrument: Mitgelieferte Standardauswertungen und Definition von individuellen Auswertungen für das Monats- und Jahresberichtswesen
Tipps zum Zusammenspiel von Haushaltsplanung, Mittelbewirtschaftung und Rechnungswesen
Verknüpfung Anordnung und Beleg
Web-Planung
Diagramme
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.