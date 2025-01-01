Grundlagenschulung DATEV Rechnungswesen kommunal
- Grundlagen und Überblick über das DATEV-Programm Rechnungswesen kommunal
- Buchungsbeispiele
- Digitale Dokumentenablage
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Lösung „DATEV Rechnungswesen kommunal“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.
Themen
-
Grundlagen und Überblick über das DATEV-Programm Rechnungswesen kommunal
-
Vorbereitende Tätigkeiten
-
Stammdaten
-
Adressaten
-
Forderungsarten
-
Kommunales OPOS-Konto
-
Buchungszeile
-
Buchungsbeispiele Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Anlagevermögen
-
Umsatzsteuervoranmeldung mit Verprobung
-
Auswertungen
-
Digitale Dokumentenablage und Buchen elektronischer Belege
-
Kommunale Besonderheiten im Mahnwesen
-
Buchungsbeispiele Barkasse, Bank mit Buchungsmodus Zahlungen buchen
-
Buchen elektronischer Kontoauszüge
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Rechnungswesen kommunal
Nachweis
Nach der Teilnahme an einem Präsenzseminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.