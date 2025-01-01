Art.-Nr. 78353 | Präsenzseminar mit Übung

Grundlagenschulung DATEV Rechnungswesen kommunal

Das Seminar vermittelt Ihnen solides Grundlagenwissen und spezielle Kenntnisse im Umgang mit dem Programm DATEV Rechnungswesen kommunal.
  Grundlagen und Überblick über das DATEV-Programm Rechnungswesen kommunal
  Buchungsbeispiele
  Digitale Dokumentenablage
Einmalig
267,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Lösung „DATEV Rechnungswesen kommunal“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.

Themen

  • Grundlagen und Überblick über das DATEV-Programm Rechnungswesen kommunal

  • Vorbereitende Tätigkeiten

  • Stammdaten

  • Adressaten

  • Forderungsarten

  • Kommunales OPOS-Konto

  • Buchungszeile

  • Buchungsbeispiele Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Anlagevermögen

  • Umsatzsteuervoranmeldung mit Verprobung

  • Auswertungen

  • Digitale Dokumentenablage und Buchen elektronischer Belege

  • Kommunale Besonderheiten im Mahnwesen

  • Buchungsbeispiele Barkasse, Bank mit Buchungsmodus Zahlungen buchen

  • Buchen elektronischer Kontoauszüge

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von DATEV Rechnungswesen kommunal

Nachweis

Nach der Teilnahme an einem Präsenzseminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier .

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

