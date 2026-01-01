Grundlagen Entgeltabrechnung TVöD-VKA mit DATEV LODAS
- Praxisnahe Umsetzung
- Tarifliche Grundlagen des TVöD-VKA
- Erfassung, Abbildung sowie Umsetzung in DATEV LODAS
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Seminar vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse, um die komplexen Anforderungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sicher und effizient mit DATEV LODAS abzurechnen.
Wir zeigen Ihnen praxisnah, wie Sie die spezifischen Besonderheiten des öffentlichen Dienstes in der Software umsetzen und Fehlerquellen minimieren.
Themen
- Tarifliche Grundlagen des TVöD-VKA verstehen
- Erfassung und Pflege der Stammdaten für den öffentlichen Dienst in LODAS
- Abbildung von Entgeltgruppen und Automatik der Stufenstiege
- Umsetzung der Jahressonderzahlung und von Leistungsentgelten
- Abrechnung der Zusatzversorgung sowie des Krankengelzuschusses
- Praxisbeispiele und typische Abrechnungsfälle direkt in LODAS
- Sachbezugsmodelle (§ 18 TVöD-VKA) und Dienstrad-Leasing
- Tarifliche Änderungen 2025/2026: Option Umwandlungstage der Jahressonderzahlung; optionale Erhöhung der Arbeitszeit von 39 Stunden auf 42 Stunden
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
- DATEV LODAS Anwender
- Gute Kenntnisse der gängigen Microsoft-Office-Anwendungen unter Windows 10 oder höher
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.