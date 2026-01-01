Art.-Nr. 76146 | Online-Seminar mit Übung

Grundlagen Entgeltabrechnung TVöD-VKA mit DATEV LODAS

Das Seminar vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse, um die komplexen Anforderungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sicher und effizient mit DATEV LODAS abzurechnen.
  • Praxisnahe Umsetzung
  • Tarifliche Grundlagen des TVöD-VKA
  • Erfassung, Abbildung sowie Umsetzung in DATEV LODAS
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Das Seminar vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse, um die komplexen Anforderungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sicher und effizient mit DATEV LODAS abzurechnen.

Wir zeigen Ihnen praxisnah, wie Sie die spezifischen Besonderheiten des öffentlichen Dienstes in der Software umsetzen und Fehlerquellen minimieren.

Themen
  • Tarifliche Grundlagen des TVöD-VKA verstehen
  • Erfassung und Pflege der Stammdaten für den öffentlichen Dienst in LODAS
  • Abbildung von Entgeltgruppen und Automatik der Stufenstiege
  • Umsetzung der Jahressonderzahlung und von Leistungsentgelten
  • Abrechnung der Zusatzversorgung sowie des Krankengelzuschusses
  • Praxisbeispiele und typische Abrechnungsfälle direkt in LODAS
  • Sachbezugsmodelle (§ 18 TVöD-VKA) und Dienstrad-Leasing
  • Tarifliche Änderungen 2025/2026: Option Umwandlungstage der Jahressonderzahlung; optionale Erhöhung der Arbeitszeit von 39 Stunden auf 42 Stunden
Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

  • DATEV LODAS Anwender 
  • Gute Kenntnisse der gängigen Microsoft-Office-Anwendungen unter Windows 10 oder höher

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Do, 07.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 09.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

