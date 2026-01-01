Grundlagen Entgeltabrechnung TVöD-VKA mit DATEV LODAS

Das Seminar vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse, um die komplexen Anforderungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sicher und effizient mit DATEV LODAS abzurechnen.

Wir zeigen Ihnen praxisnah, wie Sie die spezifischen Besonderheiten des öffentlichen Dienstes in der Software umsetzen und Fehlerquellen minimieren.