Art.-Nr. 78354 | Präsenzseminar mit Übung

Grundlagenschulung DATEV Haushaltsplanung/Mittelbewirtschaftung

Das Seminar vermittelt Ihnen solides Grundlagenwissen und spezielle Kenntnisse im Umgang mit den Programmen DATEV Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung.
  • Haushalt planen und einrichten
  • Auswertungen erstellen
  • Zusammenspiel mit DATEV Rechnungswesen kommunal und Mittelbewirtschaftung
Einmalig
267,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Lösung „DATEV Haushaltsplanung“ und „DATEV Mittelbewirtschaftung“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.

Themen

  • Einrichten des Haushalts-/ Wirtschaftsjahres

    • Kontenplan

    • Kostenstellen

    • Berechtigungen

    • Auswertestrukturen

  • Haushalt planen

    • Übernahme der bisherigen Planzahlen

    • Einspielen von Plandaten aus anderen Programmen, z. B. Abschreibungen

    • Praktische Übung: Aufbau eines Haushaltsplanes für ein Amt / Abteilung

    • Exkurs: Möglichkeiten der Dezentralen Planung

  • Auswertungen erstellen

    • Haushaltsbuch / Wirtschaftsplan

    • Ergebnisrechnung

    • Ausblick: individuelle Auswertungen

  • Planansätze in die Mittelbewirtschaftung übergeben

  • Erfassungen von

    • Aufträgen

    • Eingangsrechnungen

    • Bescheiden / Ausgangsrechnungen

  • Zusammenspiel Rechnungswesen / Mittelbewirtschaftung

  • Auswertungen und individuelle Einstellungen

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von DATEV Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

