Grundlagenschulung DATEV Haushaltsplanung/Mittelbewirtschaftung
- Haushalt planen und einrichten
- Auswertungen erstellen
- Zusammenspiel mit DATEV Rechnungswesen kommunal und Mittelbewirtschaftung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Lösung „DATEV Haushaltsplanung“ und „DATEV Mittelbewirtschaftung“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks während verschiedener Praxisbeispiele.
Themen
Einrichten des Haushalts-/ Wirtschaftsjahres
Kontenplan
Kostenstellen
Berechtigungen
Auswertestrukturen
Haushalt planen
Übernahme der bisherigen Planzahlen
Einspielen von Plandaten aus anderen Programmen, z. B. Abschreibungen
Praktische Übung: Aufbau eines Haushaltsplanes für ein Amt / Abteilung
Exkurs: Möglichkeiten der Dezentralen Planung
Auswertungen erstellen
Haushaltsbuch / Wirtschaftsplan
Ergebnisrechnung
Ausblick: individuelle Auswertungen
Planansätze in die Mittelbewirtschaftung übergeben
Erfassungen von
Aufträgen
Eingangsrechnungen
Bescheiden / Ausgangsrechnungen
Zusammenspiel Rechnungswesen / Mittelbewirtschaftung
Auswertungen und individuelle Einstellungen
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.