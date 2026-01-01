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Sie haben ein neues Unternehmen gegründet oder den Lohn bisher ausgelagert und überlegen nun, die Löhne und Gehälter selbst abzurechnen? Wir helfen Ihnen bei dieser Entscheidung. Denn Lohn- und Gehaltsabrechnungen selbst zu erledigen ist eine anspruchsvolle Aufgabe.