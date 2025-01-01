Unser Willkommensgeschenk für Sie
Um Ihr Erlebnis auf DATEV MyMarketing noch einfacher und intuitiver zu gestalten, haben wir die Plattform rundum überarbeitet. Die Plattform erstrahlt jetzt in einem modernen, frischen Design - und Sie finden noch schneller genau die Marketing- und Kommunikationsmaterialien, die Ihre Kanzlei voranbringen.
Ihr Vorteil als Neukunde:
Registrieren Sie sich kostenfrei bis [Zeitraum] und sichern Sie sich einen 15 € Gutschein für den Kauf von Produkten Ihrer Wahl. Der Gutschein wird Ihnen nach erfolgreicher Registrierung per E-Mail zugesendet und ist ab Registrierung 6 Monate gültig.
DATEV MyMarketing bietet alles, was Ihre Steuerberatungskanzlei für einen wirkungsvollen Außenauftritt benötigt. Von individuell anpassbaren Broschüren über kostenlose Online-Inhalte für Ihre Website bis hin zu Werbemitteln in Ihrem eigenen Kanzleidesign.
Setzen Sie Ihre Dienstleistungen optimal in Szene und steigern Sie so die Kundenbindung, die Reichweite und den Erfolg Ihrer Kanzlei!
Vorteile für Ihre Kanzlei
In 3 Schritten zu Ihrem individuellen Produkt
-
Kostenfreie Registrierung
Registrieren Sie sich einmalig und kostenfrei. Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine gültige E-Mail-Adresse sowie Ihre Beraternummer. Anschließend erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Aktivierung Ihrer Registrierung und Anlage Ihres Profils.
-
Produktauswahl und -individualisierung
Starten Sie direkt los: Wählen Sie aus Werbemitteln, Print-, Download- und Online-Produkten zu verschiedensten Themengebieten die für Sie passenden Produkte aus und individualisieren Sie diese entsprechend Ihres Kanzleidesigns – intuitiv mit nur wenigen Klicks.
-
Bestellung und Lieferung
Legen Sie den Artikel nun in den Warenkorb und schließen Sie die Bestellung ab. Die Lieferzeit von Printprodukten beträgt ca. 5-10 Werktage. Für Online- und Downloadprodukte steht direkt nach der Bestellung unter „Meine Medien“ der Download bzw. ein Integrationscode zur Produktintegration auf Ihrer Website bereit.
Art.-Nr. 11450 | Muster: Mustermappe Printprodukte DATEV MyMarketing
Sie möchten Muster unserer Printprodukte selbst in den Händen halten? Bestellen Sie die kostenfreie DATEV-MyMarketing-Mustermappe und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer individualisierbaren Produkte.
Neues Logo, Website und mehr gewünscht?
DATEV Design-Service bietet Ihnen weitere umfangreiche Dienstleistungen für Ihren Kanzleiauftritt
Das Team des DATEV Design-Service unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer individuellen Gestaltungswünsche. Das Spektrum reicht von der Entwicklung eines Kanzlei-Logos, über die Gestaltung von Visitenkarten, Briefpapier und -umschlägen bis hin zur Erstellung eines modernen Online-Auftritts. Dabei stehen Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen im Mittelpunkt. Mehr zum DATEV Design-Service.