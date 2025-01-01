Um Ihr Erlebnis auf DATEV MyMarketing noch einfacher und intuitiver zu gestalten, haben wir die Plattform rundum überarbeitet. Die Plattform erstrahlt jetzt in einem modernen, frischen Design - und Sie finden noch schneller genau die Marketing- und Kommunikationsmaterialien, die Ihre Kanzlei voranbringen.



Ihr Vorteil als Neukunde :

Registrieren Sie sich kostenfrei bis [Zeitraum] und sichern Sie sich einen 15 € Gutschein für den Kauf von Produkten Ihrer Wahl. Der Gutschein wird Ihnen nach erfolgreicher Registrierung per E-Mail zugesendet und ist ab Registrierung 6 Monate gültig.