Frau beim Kuvertieren

Verabschieden Sie sich von Ihren Papierdokumenten – mit einem Schritt in Richtung Digitalisierung!

Im Scanzentrum des DATEV Digital & Print Solution Centers (DPSC) lassen sich Ihre Eingangspost, Archive, Personalakten oder andere Dokumente gemäß den zertifizierten Standards für Informationssicherheit digitalisieren.

Ihre Vorteile

  • Sicherheit

    Datensicherheit hat für DATEV höchste Priorität, die Rahmenbedingungen für die Abwicklung Ihrer Aufträge sind sichergestellt.

  • Flexibles Arbeiten

    Ihre Kanzleiprozesse werden effizienter und kostengünstiger, Arbeitsabläufe zeit- und ortsunabhängig. Das entlastet auch die Mitarbeitenden.

  • Komplett-Service

    Dokumente vorbereiten, einscannen, digital bereitstellen und entsorgen – alles in einem geschlossenen Kreislauf.

Leistungen

DATEV Digitalisierungs-Service Posteingang: Über ein Postfach erreicht Ihre physische Briefpost das DPSC. Ab hier kümmern sich DATEV-Mitarbeiter um alles Weitere: Ihre Dokumente werden aufbereitet, digitalisiert und auf einem Server zum Abruf bereitgestellt.
DATEV Digitalisierungs-Service: Dokumente Ob einzelne Personalakten oder ganze Archive – bei DATEV können Sie sämtliche Papier-Dokumente digitalisieren lassen. Nach dem Scannen können Sie ortsunabhängig auf Ihre Akten zugreifen – z. B. aus dem Homeoffice.

Kundenstimme

  • Das war für uns die beste Prozessentscheidung der letzten Jahre und ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer zukunftsorientierten, digitalen Kanzlei. Besonders die Gestaltung unserer Arbeitsabläufe, die durch das Scannen bei DATEV ideal unterstützt werden. Wir sparen Ressourcen in Zeit, Bürobedarf und auch beim CO2-Fußabdruck. Der Gamechanger war der Posteingang, zu 100 Prozent digital innerhalb der Kanzlei und sofort verfügbar in den Bearbeitungsprozessen. Mit der reibungslosen Integration kann unser Sekretariat auch im Homeoffice effizient arbeiten. Wir sparen erhebliche Kosten und können die Arbeitszeit unserer Mitarbeiter gezielter für Tätigkeiten einsetzen, die zu anderen, oft zusätzlichen Erlösen beitragen.

    Martin Schmid
    Martin Schmid Steuerberatungsgesellschaft

Nur drei Schritte zu Ihrem Kanzlei-Design

  1. Online-Beratung

    Vereinbaren Sie einen Online-Termin zur kostenfreien Erstberatung. Unsere Expertinnen und Experten ermitteln, welches Angebot des Design-Service am besten zu Ihren Wünschen passt.

  2. Einrichtung

    In der anschließenden Einrichtungs-Phase bereiten wir mit Ihnen gemeinsam das benötigte Set-up vor. Voraussetzungen für die Digitalisierung werden geprüft, besprochen und umgesetzt.

  3. Digitalisierung

    Nach Eingang der Unterlagen bei DATEV kümmern sich DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter um alles Weitere: Ihre Dokumente werden vorbereitet und digitalisiert. Nach dem Scannen werden Ihnen die Dokumente digital bereitgestellt. Aus analog wird digital.

Produkt-Info

Mehr Informationen zum Digitalisierungs-Service

Digitalisieren Sie Ihren Postausgang mit DATEV Geschäftspost Druck

Mit DATEV Geschäftspost Druck können Sie Ihre analogen Postsendungen digital auf den Weg bringen: Physisch zu versendende Dokumente werden ganz einfach an DATEV übermittelt, wo sie gedruckt und versendet werden.

Mehr dazu